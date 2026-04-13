Juez desecha demanda de Trump contra Wall Street Journal

Un juez federal en Florida desestimó la demanda por 10 mil millones de dólares que el presidente Donald Trump interpuso contra el The Wall Street Journal y el magnate Rupert Murdoch.

El caso estaba relacionado con un artículo publicado en 2024 que señalaba que Trump habría enviado una carta de contenido “obsceno” al financiero Jeffrey Epstein.

Falta de pruebas de “malicia real”

El juez Darrin Gayles determinó que la demanda debía ser desestimada debido a que Trump no logró demostrar que el medio actuó con “malicia real”, requisito legal indispensable en casos de difamación que involucran a figuras públicas.

Según el fallo, la querella “no alcanza a demostrar” que los demandados publicaron la información con conocimiento de falsedad o con desprecio deliberado por la verdad.

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El juez también subrayó que el artículo incluyó la negativa de Trump sobre la autoría de la carta y que los periodistas intentaron verificar la información antes de su publicación.

De acuerdo con la resolución, el medio contactó a representantes del propio Trump, al Departamento de Justicia y al FBI para obtener comentarios, lo que refuerza la ausencia de mala fe.

Pese a la desestimación, el tribunal permitió que Trump presente una demanda enmendada antes del 27 de abril, con la posibilidad de subsanar las deficiencias señaladas.

El fallo no determina si el contenido publicado es verdadero o difamatorio, limitándose al análisis de los requisitos legales de la demanda.

Origen de la controversia

El reportaje del The Wall Street Journal describía una supuesta carta incluida en un álbum de cumpleaños que Jeffrey Epstein habría recibido al cumplir 50 años.

Según el medio, el documento contenía texto mecanografiado acompañado de un dibujo del contorno de una mujer, con una firma atribuida a Trump.

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El presidente negó categóricamente haber escrito o firmado dicha carta, calificando la información como falsa.

Un portavoz del equipo legal de Trump indicó que el mandatario acatará el fallo y presentará una versión actualizada de la demanda.

“El presidente seguirá exigiendo responsabilidades a quienes difunden noticias falsas”, señaló.

Hasta el momento, ni The Wall Street Journal ni News Corp, propietaria del diario, han emitido comentarios públicos sobre la decisión judicial.

El caso se vincula con la figura de Jeffrey Epstein, quien fue acusado de tráfico sexual de menores y murió en 2019 mientras estaba detenido en una cárcel federal en Nueva York.

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