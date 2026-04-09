Melania Trump declara que desconocía los crímenes de Epstein

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negó públicamente cualquier vínculo con Jeffrey Epstein y rechazó conocer los delitos sexuales del fallecido financista, al calificar como “completamente falsas” las versiones que la relacionan con el caso.

Durante una declaración leída en la Casa Blanca, la esposa del presidente Donald Trump afirmó que las acusaciones forman parte de “campañas de difamación” en su contra y que carecen de fundamento.

“Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy. Las personas que mienten sobre mí carecen de estándares éticos, humildad y respeto”.

Melania Trump aseguró que nunca tuvo relación con Epstein y enfatizó que las versiones que han circulado provienen de personas y organizaciones con intereses políticos y económicos.

Además, aclaró que el financista no tuvo ningún papel en su relación con Donald Trump, señalando que conoció al entonces empresario en una fiesta en Nueva York en 1998.

First Lady Melania Trump’s Statement pic.twitter.com/fSEz24NEyg — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2026

Pide audiencia en el Congreso para victimas de Epstein

En su mensaje, la primera dama también solicitó al Congreso de Estados Unidos la realización de una audiencia pública centrada en las víctimas de Epstein, con el objetivo de que puedan compartir sus testimonios.

“Cada mujer debería tener su día para contar su historia en público, si así lo desea. Entonces, y sólo entonces, tendremos la verdad”.

Tras sus declaraciones, dos de las denunciantes de Epstein, Maria y Annie Farmer, reiteraron su exigencia de rendición de cuentas, transparencia y justicia.

Reacciones políticas reavivan el caso

El posicionamiento de Melania Trump generó reacciones en el ámbito político estadounidense. Legisladores republicanos y demócratas coincidieron en la necesidad de avanzar en el esclarecimiento del caso.

El representante demócrata Robert Garcia pidió programar una audiencia pública de manera inmediata, mientras que el republicano Thomas Massie reiteró el llamado a continuar con investigaciones y posibles enjuiciamientos.

Por su parte, la exlegisladora Marjorie Taylor Greene respaldó la postura de la primera dama, calificando su declaración como valiente.

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