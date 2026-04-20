Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HGUTY_2_Ha_YAA_Hs_U_76bece2c95
Internacional

Explosión en Pensilvania deja madre y 6 hijos muertos

Una tragedia sacudió el centro de Pensilvania luego de que una explosión seguida de un incendio provocara la muerte de una madre y sus seis hijos

  • 20
  • Abril
    2026

Una tragedia sacudió el centro de Pensilvania luego de que una explosión seguida de un incendio provocara la muerte de una madre y sus seis hijos dentro de su vivienda, informaron autoridades locales.

El incidente ocurrió la mañana del domingo en el municipio de Lamar, en el condado Clinton, cerca de Mill Hall, donde equipos de emergencia respondieron a un reporte de explosión en una casa que rápidamente quedó envuelta en llamas.

De acuerdo con la Policía Estatal de Pensilvania, al llegar al lugar los bomberos confirmaron que siete personas estaban atrapadas dentro del inmueble; sin embargo, las condiciones extremas del fuego impidieron el ingreso inmediato para realizar labores de rescate.

Las autoridades confirmaron posteriormente la muerte de todos los ocupantes: Sarah Stolzfus, de 34 años, y sus seis hijos, cuyas edades oscilaban entre los 3 y los 11 años.

AP26110609716052 (1).jpg

Posible fuga de gas, bajo investigación

Aunque la causa oficial sigue bajo investigación, las primeras indagatorias apuntan a una posible fuga de propano dentro de la vivienda como origen de la explosión.

Las autoridades aclararon que los tanques de propano ubicados en el exterior no explotaron y no fueron factores determinantes en el siniestro.

Vecinos describieron la rapidez con la que se desarrolló el incendio. Una residente de la zona relató que escuchó un fuerte estruendo y, en cuestión de segundos, las llamas ya consumían la casa.

HGXLAlybsAAcisp.jfif

“Pude sentir la explosión. Cuando miré por la ventana, el fuego ya salía por todas partes; en menos de un minuto, todo estaba envuelto en llamas”, narró.

De acuerdo con testimonios, la familia se había mudado recientemente al lugar y era común ver a los niños jugando en el exterior.

El caso ha conmocionado a la comunidad local, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas exactas de una de las tragedias domésticas más graves recientes en la región.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_papa_leon_xiv_d15bc5092a
León XIV critica 'colonización' de recursos en África
000_329_D26_K_8d03d90b6a
UE, Ucrania y Canadá se reuniran para retorno de niños ucranianos
c81cc2e754290c21f6056700e31513b2ee0d92caw_52df5e335b
Incendios arrasan Florida y paralizan trenes de pasajeros
publicidad

Últimas Noticias

MERCADO_COHUILA_2_ee0ab68f80
Disminuyen ventas en mercados de Ramos Arizpe por altos precios
Whats_App_Image_2026_04_21_at_13_45_34_12ef940ce0
Escobedo apuesta por inversión y empleo pese a incertidumbre
destaca_samuel_garcia_potencial_nl_ante_banqueros_5d27838848
Destaca ventajas de Nuevo León para atraer al sector energético
publicidad

Más Vistas

milarca_isla_del_padre_1547b463dd
Venderán 'Milarca' en la Isla del Padre de Mauricio Fernández
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Plomo de zonas industriales envenena a 3 de cada 10 niños en NL
nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
publicidad
×