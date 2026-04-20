Explosión en Pensilvania deja madre y 6 hijos muertos

Una tragedia sacudió el centro de Pensilvania luego de que una explosión seguida de un incendio provocara la muerte de una madre y sus seis hijos dentro de su vivienda, informaron autoridades locales.

El incidente ocurrió la mañana del domingo en el municipio de Lamar, en el condado Clinton, cerca de Mill Hall, donde equipos de emergencia respondieron a un reporte de explosión en una casa que rápidamente quedó envuelta en llamas.

De acuerdo con la Policía Estatal de Pensilvania, al llegar al lugar los bomberos confirmaron que siete personas estaban atrapadas dentro del inmueble; sin embargo, las condiciones extremas del fuego impidieron el ingreso inmediato para realizar labores de rescate.

Las autoridades confirmaron posteriormente la muerte de todos los ocupantes: Sarah Stolzfus, de 34 años, y sus seis hijos, cuyas edades oscilaban entre los 3 y los 11 años.

Posible fuga de gas, bajo investigación

Aunque la causa oficial sigue bajo investigación, las primeras indagatorias apuntan a una posible fuga de propano dentro de la vivienda como origen de la explosión.

Las autoridades aclararon que los tanques de propano ubicados en el exterior no explotaron y no fueron factores determinantes en el siniestro.

Vecinos describieron la rapidez con la que se desarrolló el incendio. Una residente de la zona relató que escuchó un fuerte estruendo y, en cuestión de segundos, las llamas ya consumían la casa.

“Pude sentir la explosión. Cuando miré por la ventana, el fuego ya salía por todas partes; en menos de un minuto, todo estaba envuelto en llamas”, narró.

De acuerdo con testimonios, la familia se había mudado recientemente al lugar y era común ver a los niños jugando en el exterior.

El caso ha conmocionado a la comunidad local, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas exactas de una de las tragedias domésticas más graves recientes en la región.

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