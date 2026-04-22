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Internacional

EUA redirige a 29 buques como parte del bloqueo en Ormuz

El Ejército de Estados Unidos aseguró que su país tiene un alcance global, por lo que se encuentra operando para hacer 'cumplir el bloqueo'

  • 22
  • Abril
    2026

Fuerzas estadounidenses informaron que al menos 29 embarcaciones fueron redirigidas de su ruta por el estrecho de Ormuz, como parte de su bloqueo contra Irán.

A través de redes sociales, el Comando Central detalló que entre los busques comerciales se encuentran el M/V Hero II, M/V Hedy y M/V Dorena, pero aseguraron que los informes son inexactos.

"Las fuerzas de EE. UU. han dirigido a 29 buques a dar media vuelta o regresar a puerto como parte del bloqueo de EE. UU. contra Irán.

En las últimas 24 horas, informes de medios han alegado que varios buques comerciales eludieron el bloqueo, citando al M/V Hero II, M/V Hedy y M/V Dorena como ejemplos. Estos informes son inexactos.

Hero II y Hedy no navegaron más allá del bloqueo como parte de una flotilla que “transportó” millones de barriles de petróleo al mercado. De hecho, los petroleros con bandera iraní están anclados en Chah Bahar, Irán, después de ser interceptados por fuerzas de EE. UU. a principios de esta semana. Dorena ha estado bajo la escolta de un destructor de la Marina de EE. UU. en el océano Índico después de haber intentado previamente violar el bloqueo.

El ejército de EE. UU. tiene alcance global. Las fuerzas estadounidenses están operando y haciendo cumplir el bloqueo en todo el Medio Oriente y más allá."

Con esta publicación, el Ejército de Estados Unidos aseguró que su país tiene un alcance global, por lo que se encuentra operando para hacer "cumplir el bloqueo en todo el Medio Oriente y más allá."

Esto sucede después de que el presidente Donald Trump asegurara que las negociaciones con Irán podrían retomarse el próximo viernes.

Trump asegura que podrían retomar negociaciones el viernes

El presidente de Estados UnidosDonald Trump, afirmó este miércoles que existe la posibilidad de retomar las negociaciones con el Gobierno de Irán el próximo viernes.

"Es posible", respondió en declaraciones al ser preguntado por las informaciones procedentes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación de las conversaciones de paz en las próximas 36 o 72 horas.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump asegura que podrían retomar negociaciones el viernes

 

 

 

 

 

 

 


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