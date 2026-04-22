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Internacional

EUA pide empatía a Sheinbaum por muerte de agentes en México

La Casa Blanca solicita 'empatía' tras la muerte de dos agentes en México, mientras Sheinbaum exige explicaciones por la presencia de la CIA

  • 22
  • Abril
    2026

La Casa Blanca pidió este miércoles a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostrar “empatía” por la muerte de dos agentes estadounidenses que fallecieron en un accidente de tráfico tras un operativo conjunto en el estado de Chihuahua.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, aseguró que el mandatario Donald Trump consideraría “valioso” un gesto de solidaridad por parte de la mandataria mexicana, en reconocimiento a las dos vidas estadounidenses perdidas.

“Creo que el presidente estaría de acuerdo en que alguna simpatía de Claudia Sheinbaum sería valiosa”, declaró Leavitt en entrevista con Fox News, al subrayar los esfuerzos de Washington para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio.

La portavoz reconoció que ha existido “cierta cooperación” por parte de la administración de Claudia Sheinbaum, aunque insistió en que la Casa Blanca espera una colaboración más amplia en la lucha contra el narcotráfico.

Según Leavitt, las acciones emprendidas por Estados Unidos no solo benefician a su población, sino también a México, al enfrentar a los cárteles y combatir delitos como la trata de personas.

México exige explicaciones

Por su parte, Sheinbaum reaccionó con cautela y pidió aclaraciones a las autoridades estadounidenses, en especial a su representación diplomática, por la presencia de agentes de la CIA en el operativo, del cual, afirmó, no tenía conocimiento.

“No es menor lo que ocurrió”, advirtió la mandataria durante su conferencia matutina, al señalar que su gobierno no acepta la participación directa de agentes extranjeros en territorio nacional y que existen otros mecanismos de cooperación.

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Leer más: Recibirá Sheinbaum a gobernadora de Chihuahua por agentes de CIA

Las autoridades del estado de Chihuahua informaron que el accidente ocurrió el domingo por la noche, cuando los agentes regresaban de un operativo en el municipio de Morelos, donde se habían destruido laboratorios clandestinos.

En el percance murieron dos funcionarios mexicanos y dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos, lo que ha intensificado la tensión diplomática entre ambos países en materia de seguridad y soberanía.

También te puede interesar: Aclara Chihuahua, agentes de EUA participaban en capacitación


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