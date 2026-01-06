EUA elimina acusación contra Maduro por Cártel de los Soles

El Departamento de Justicia de Estados Unidos eliminó gran parte de las alusiones al llamado Cártel de los Soles en la nueva imputación contra el presidente venezolano capturado, Nicolás Maduro, a quien ya no señala como líder directo de esa supuesta organización de narcotráfico.

En la acusación presentada por un gran jurado en 2020, Washington sostenía que Maduro ayudó a gestionar y liderar el Cártel de los Soles conforme ascendía al poder.

Ese argumento fue retomado en diversas ocasiones por el presidente Donald Trump como justificación de su estrategia antidrogas en el Caribe.

Sin embargo, en la imputación modificada tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, la Fiscalía redujo de manera significativa las referencias al presunto cartel y dejó de describirlo como una organización criminal estructurada.

Nuevo enfoque del documento

El texto actualizado caracteriza ahora al Cártel de los Soles como un “sistema de clientelismo”, en el que élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de socios criminales.

El nombre del grupo aparece apenas dos veces, a diferencia de la acusación original, donde se mencionaba de forma reiterada.

Aun así, el documento mantiene los señalamientos contra Maduro por tráfico de drogas y por proteger una cultura de corrupción dentro del aparato estatal venezolano.

La modificación contrasta con declaraciones recientes de Trump, quien aseguró que la operación militar para capturar a Maduro forma parte de una ofensiva más amplia destinada a desmantelar el Cartel de los Soles.

En 2025, Estados Unidos designó oficialmente a ese presunto grupo como organización terrorista extranjera, una decisión respaldada por varios gobiernos de América Latina y rechazada por Venezuela y Cuba.

Analistas y expertos han cuestionado durante años la existencia real del Cartel de los Soles como una red de narcotráfico organizada.

Las primeras denuncias surgieron en 2004, cuando se acusó a mandos de la Guardia Nacional de participar en el tráfico de drogas.

Comparecencia en Nueva York

Maduro y Flores comparecieron este lunes ante una corte federal en Nueva York.

El mandatario venezolano se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y armas, y afirmó ser un “prisionero de guerra”, mientras la acusación revisada continúa su curso en el sistema judicial estadounidense.

