Negocia empresa venezolana venta de petróleo con Estados Unidos

La empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó este miércoles que actualmente está en un proceso de negociación con el gobierno de Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo.

En su comunicado, la petrolera explicó que las conversaciones se llevan a cabo “en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países” y que el proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los que mantiene con otras compañías internacionales como Chevron, con criterios de “legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”.

EUA controlará la venta del crudo “indefinidamente”

La confirmación de PDVSA se da después de que el gobierno de Donald Trump anunciara que Estados Unidos planea controlar la comercialización del petróleo venezolano “indefinidamente”.

Según el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, Washington pondrá ese crudo en el mercado global y gestionará las ventas y los ingresos bajo supervisión del gobierno norteamericano.

Trump también aseguró recientemente que funcionarios “interinos en Venezuela” entregarían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos, con los ingresos controlados por su administración para beneficiar tanto a estadounidenses como al pueblo venezolano.

¿Qué implican estas negociaciones?

Cabe destacar que el anuncio marca un cambio sustancial en la política petrolera entre Caracas y Washington, tras años de sanciones estrictas que limitaron la exportación de crudo venezolano hacia el mercado estadounidense.

Aunque PDVSA y Estados Unidos no han detallado aún las condiciones finales del acuerdo, la estatal subrayó que las transacciones que se discuten buscan “beneficio mutuo”.

