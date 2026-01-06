Fraude de 'tandas millonarias' habría afectado en otros estados

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León formalizó la apertura de una carpeta de investigación ante un presunto fraude masivo de $27 millones de pesos operado bajo el esquema de ahorros informales conocidos como tandas.

La principal señalada es Ingrid Ornelas Jasso, quien presuntamente utilizaba la plataforma Facebook para captar inversionistas mediante las denominadas “tandas”.

El proceso legal tomó fuerza este lunes, cuando un grupo de víctimas acudió a las instalaciones de la Fiscalía para ratificar sus denuncias.

La magnitud del caso quedó de manifiesto al revelarse que, tan solo entre 10 de los afectados, el monto del desfalco suma $3 millones de pesos, lo que representa apenas una fracción de las pérdidas totales estimadas.

Según las indagatorias, el esquema atraía a los ciudadanos con promesas de altos rendimientos, utilizando el cumplimiento inicial de pagos para generar una falsa percepción de seguridad antes de interrumpir las devoluciones de capital.

De acuerdo con las carpetas de investigación, las víctimas señalan a Ingrid Ornelas Jasso como la principal responsable de captar y administrar los recursos.

El Horizonte publicó este lunes que la cifra del desfalco asciende aproximadamente a $27 millones de pesos, afectando a por lo menos 100 personas que confiaron su patrimonio a Ingrid.

La administradora cumplía con los primeros pagos para proyectar una imagen de seriedad.

Ante esto, uno de los afectados, quien se identificó como Damián, refirió a El Horizonte que la mañana de este lunes acudió a la fiscalía del estado para levantar la denuncia junto a otras nueve personas que perdieron su dinero, con un monto equivalente a $3 millones de pesos.

“Lo que tenemos ahorita de denuncias, somos como diez, como diez personas. Creo que ya hemos también estado colaborando; en la mañana estuvieron con la Fiscalía, o sea, para llevar el caso, más que nada para que se emita la orden de paso, o sea, no nada más en esas diez personas eran $3 millones de pesos”, comentó el afectado.

Se ofrecía a los participantes comprar turnos de personas que supuestamente habían dejado la tanda, prometiendo ganancias atractivas en plazos muy breves.

En los casos más graves, se detectó que un mismo número o turno de cobro fue vendido simultáneamente a varias personas.

Aunque el esquema comparte similitudes con sistemas de estafa, la Fiscalía precisó que, por ahora, el caso se clasifica como un sistema informal de ahorro y no estrictamente como un esquema piramidal o Ponzi.

No obstante, el Código Penal del estado establece que celebrar múltiples contratos o acuerdos sin la intención real de cumplirlos puede configurar el delito de fraude.

Debido a que la operación se realizaba mayormente de forma digital, no existe una zona geográfica específica de afectación.

Las autoridades investigan la posibilidad de que existan víctimas en otros estados de la República, aunque esto último aún está por confirmarse. Asimismo, no se descarta que personas del círculo cercano a la principal señalada hayan participado en la captación de dinero.

Damián añadió que se trata de al menos 53 afectados identificados por él y que no se trató de un solo estado, sino que hubo personas de diferentes entidades que confiaron su dinero en el esquema de ahorro ofertado por Ingrid Ornelas Jasso.

“Yo sé que son como 53, incluyéndome, nada más que no León, no de aquí, creo que es aquí de Nuevo León, creo que, de Tulum, de Guadalajara o Saltillo. De hecho, en la mañana, pues tuvimos que muchas veces en Saltillo y la verdad desconozco los otros, los otros estados”, añadió el afectado.

La Fiscalía informó que los afectados deberán acudir de manera presencial a los Centros de Orientación y Denuncia (CODE) para ratificar sus querellas, aportando pruebas documentales como capturas de pantalla, comprobantes de transferencias y testimonios.

La institución exhortó a la población a evitar participar en esquemas de ahorro informales y redes sociales, recordando que estos no cuentan con respaldo legal en caso de incumplimiento

