Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inter_trump_96cd3a3f9d
Internacional

'Venezuela comprará solo productos hechos en EUA', afirma Trump

El presidente aseguró que el acuerdo petrolero hará de EUA el principal socio comercial de Venezuela, con compras en alimentos, medicinas y equipo médico

  • 07
  • Enero
    2026

Venezuela comprará solo productos estadounidenses, esto según Donald Trump.

Y es que este miércoles, el presidente de Estados Unidos aseguró a través de su red social, Truth Social, que Venezuela se comprometió a comprar "exclusivamente" productos fabricados en su país, con el dinero que resulte de su nuevo acuerdo petrolero.

"Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero", se puede leer en la publicación.

Además, Trump mencionó que estas compras incluirán "productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos".

Captura de pantalla 2026-01-07 180741.png

Con este anuncio por parte del presidente de EUA, el país se convertirá en el "principal socio" comercial de Venezuela, según el mandatario.

Este anuncio se produce apenas 24 horas después de que se confirmara que el gobierno venezolano entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

Por su parte, la Casa Blanca aseguró que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington como parte del aparente acuerdo alcanzado entre ambos países.

"(Venezuela) ya no enviará ni traficará con personas ni con carteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza", dijo esta tarde la vocera presidencial de EUA, Karoline Leavitt.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_trump_diddy_996d88a7a4
Trump le niega una petición de indulto a 'Diddy'
inter_ice_mineapolis_4bc0f3aad6
Minnesota declara emergencia tras muerte de mujer por el ICE
Liberan_presos_politicos_Venezuela_28b0404e54
Anuncian liberación de presos políticos en Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

Andres_Mijes_decd12b627
Anuncia Mijes incremento salarial para policías de PROXPOL
escena_trump_diddy_996d88a7a4
Trump le niega una petición de indulto a 'Diddy'
gfsw_c8636064e8
Refuerza Guadalupe campaña de reciclaje de basura por plantas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
regreso_a_clases_nuevo_leon_b56cced65c
Este día regresan a clases los alumnos de educación básica en NL
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×