fundacion_uefa_gaza_ninos_130c7ddb52
Internacional

Fundación UEFA amplía su red de ayuda humanitaria en Gaza

La Fundación UEFA para la Infancia anunció nuevas colaboraciones con organizaciones para brindar atención médica y alimentos a menores afectados en Gaza

  • 12
  • Agosto
    2025

La Fundación UEFA para la Infancia confirmó este martes la ampliación de sus programas para proteger y asistir a niños que sufren las consecuencias de conflictos armados, con un foco especial en la Franja de Gaza.

Según el comunicado oficial, el organismo europeo sumó tres nuevas alianzas estratégicas con organizaciones humanitarias que operan en la región: Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras y Handicap International.

Asistencia médica, alimentos y protección

Médicos del Mundo trabaja en Cisjordania y Gaza desde 1995, ofreciendo acceso a atención médica, apoyo psicosocial y distribución de alimentos a menores.

Por su parte, Médicos Sin Fronteras atiende a heridos, abastece hospitales y brinda atención quirúrgica, materna y pediátrica en diez centros de salud.

Finalmente, Handicap International actúa en Gaza, Jerusalén, Ramala y Egipto, proporcionando botiquines, rehabilitación para personas heridas o con discapacidad, y educación sobre riesgos de explosivos.

"Los niños son inocentes", recuerda Ceferin

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, destacó que “independientemente de lo que crean hacer los adultos que libran guerras, los niños son inocentes” y que “hay que hacer todo lo posible para ayudar a quienes intentan hacer su vida más tolerable y normal”.

Añadió que “a veces, incluso el gesto más pequeño puede recordarles que no están solos, que no se les olvida y que se les valora”.

Para Ceferin, la clave está en brindar seguridad, amor y esperanza para que los menores puedan crecer en un entorno más seguro.

Una fundación con alcance global

Creada en 2015, la Fundación UEFA para la Infancia utiliza el deporte como herramienta para mejorar la vida de niños vulnerables y facilitar su integración comunitaria.

Además de sus proyectos en Gaza, mantiene programas activos en Ucrania, Sudán, Líbano, Yemen, Siria y Afganistán, así como en otros puntos de Europa.

 


Comentarios

