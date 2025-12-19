Rechaza tribunal francés suspender plataforma Shein

Un tribunal de París negó este viernes la solicitud del gobierno francés para suspender las operaciones de la plataforma china de moda rápida Shein en el país, pese a las irregularidades detectadas recientemente en su sitio web.

La resolución permitió que la empresa continúe operando en Francia, uno de sus mercados clave en Europa, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación por la venta de productos ilegales.

La decisión judicial

La corte consideró que, por el momento, no se cumplen las condiciones legales para ordenar la suspensión total de la plataforma, aun cuando las autoridades detectaron la comercialización de armas prohibidas y muñecas sexuales con apariencia infantil.

El fallo representa un revés para el gobierno francés, que buscaba frenar de manera inmediata la actividad del marketplace por posibles riesgos a los consumidores.

¿Qué respondió Shein?

Tras conocerse la decisión, Shein celebró el fallo y aseguró que reforzará sus controles internos. En un comunicado, la compañía afirmó que su prioridad es “proteger a los consumidores franceses y garantizar el cumplimiento estricto de la ley”.

La empresa también reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y mejorar los mecanismos de supervisión de los productos que se ofrecen en su plataforma.

El origen del conflicto

La polémica estalló a principios de noviembre, cuando el organismo de protección al consumidor y el Ministerio de Finanzas de Francia detectaron artículos ilegales a la venta en Shein, justo cuando la firma inauguraba su primera tienda física permanente en París.

Las autoridades dieron un plazo de horas para retirar los productos, por su parte Shein respondió eliminando los artículos señalados y limitando de forma significativa las ventas de terceros en el país.

Investigación sigue en curso

Aunque el tribunal rechazó la suspensión, el caso no está cerrado. Francia pidió a la Comisión Europea revisar cómo estos productos lograron venderse en la plataforma, bajo las normas de la Unión Europea que regulan a los grandes intermediarios digitales.

Por ahora, Shein seguirá operando en Francia, pero bajo un escrutinio más estricto por parte de las autoridades nacionales y europeas.

