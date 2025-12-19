Vamos a continuar con 2025: Samuel ante retraso del Presupuesto

Aunque el Congreso del Estado aprobó el Paquete Fiscal 2026, este no podrá aplicarse de manera inmediata debido al cierre del Periódico Oficial del Estado (POE), el cual permanecerá inactivo del 17 de diciembre al 6 de enero, por lo que cualquier publicación oficial quedará pendiente hasta el arranque del próximo año.

Ante este escenario, el gobernador Samuel García fue cuestionado durante la última mesa de seguridad del año, realizada en el Palacio de Gobierno, donde aseguró que la falta de publicación del nuevo presupuesto no representará un impedimento para la operación del estado.

“La Constitución de Nuevo León es muy clara y señala que si por cualquier motivo no se publica la Ley de Egresos sigue aplicando la vigente. Entonces, vamos a continuar con 2025 y ese no es impedimento porque si con los recursos de este año se logró reducir 80% los delitos pues con el mismo recurso que se va a aplicar de enero en delante no debe haber ninguna afectación”, reiteró García Sepúlveda.

Con esta declaración, el mandatario estatal explicó que, conforme a la Constitución local, al no estar vigente la nueva Ley de Egresos al iniciar el año, se aplicará automáticamente el presupuesto del ejercicio anterior.

Esto significa que por tercera ocasión en el sexenio de Samuel García, el estado de Nuevo León iniciará el año con reconducción presupuestal, es decir, operando con los mismos recursos autorizados por el Congreso en 2025.

Y es que el Estado deberá continuar operando bajo este esquema al menos durante los primeros días del próximo año, en espera de que el Paquete Fiscal 2026 sea publicado oficialmente, o bien que se abra una nueva discusión presupuestal en los primeros meses.

