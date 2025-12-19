Podcast
Internacional

El Museo del Louvre reabre totalmente tras frenar huelga

El Museo del Louvre volvió a operar con normalidad luego de que sus trabajadores decidieran suspender la huelga. Aunque el conflicto sigue abierto

El Museo del Louvre, en París, reanudó este viernes todas sus actividades tras la decisión de su personal de suspender temporalmente la huelga que había provocado cierres totales y parciales durante la semana.

La reapertura se produjo luego de una asamblea general en la que los trabajadores votaron de manera unánime pausar la protesta y permitir el ingreso de visitantes, informaron los sindicatos y la dirección del recinto cultural.

Conflicto laboral sigue sin resolverse

Aunque el acceso al museo quedó restablecido, los sindicatos advirtieron que el fondo del conflicto permanece intacto.

Señalaron que, tras cinco reuniones con autoridades del Ministerio de Cultura, los avances han sido limitados, especialmente en temas como salarios, falta de personal y planes de seguridad a largo plazo.

También expresaron preocupación por el estado del edificio y las condiciones laborales, que consideran insuficientes para un museo con la carga de visitantes que recibe a diario.

Críticas a la dirección del Louvre

Los representantes sindicales cuestionaron la actuación de la presidenta del museo, Laurence des Cars, a quien acusaron de no dialogar directamente con los trabajadores durante la movilización ni presentarse ante ellos mientras duró la huelga.

Nueva decisión en enero

Por otra parte, el personal del Louvre convocó a una nueva asamblea general para el próximo 5 de enero, fecha en la que se definirá si las protestas se reactivan o si se mantiene la suspensión de la huelga mientras continúan las negociaciones con las autoridades culturales.

 

 


