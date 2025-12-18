Podcast
Nuevo León

Señalan a Miguel y a Patricio Lozano por ‘negligencia asesina’ 

La esposa del chofer fallecido de la ruta 611 indicó que su marido José Manuel Reyes había advertido de las fallas en la unidad, pero nunca le hicieron caso

  • 18
  • Diciembre
    2025

Los dueños de la Ruta 611 que volcó el pasado domingo y dejó, hasta el momento, a nueve personas fallecidas y 60 heridos, fueron acusados de “negligencia criminal”, pues el chofer de la unidad ya había reportado fallas, pero nunca se le hizo caso. 

La esposa del conductor, quien también murió en el percance, afirmó que de haberse atendido la situación por parte de la empresa que es propiedad del tres veces exalcalde de Pesquería, Miguel Ángel Lozano Munguía, y su hijo, también exalcalde, Patricio Lozano Ramos, la tragedia se hubiera evitado. 

Oficialmente, a cinco días del accidente en Apodaca, el cual cobró la vida de nueve personas y dejó a 61 lesionados, sigue sin definirse la causa que provocó la volcadura de la unidad. 

Pero ahora surge esta versión por parte de la cónyuge del chofer. 

nl-miguel-patricio-lozano.jpg

En tanto, este miércoles, la empresa Transportes del Oriente de Monterrey (Tomsa), propiedad de los Lozano, señalaron a un tercero, pues dijeron que un tráiler se atravesó en el camino. 

Sofía Gutiérrez, esposa de José Manuel Rosaldo Reyes, chofer de la unidad siniestrada, quien perdió la vida en la volcadura, comentó a El Horizonte que su esposo aseguró que el camión presentaba una falla. 

Gutiérrez consideró que dicha falla podría haber sido la causa de que su esposo perdiera el control del camión y se impactara contra el muro de contención, antes de terminar de lado. 

“Él me comentó en la mañana, me dijo que el carro tenía falla, algo así que fallaba, y lo reportó y no le hicieron caso”, refirió Gutiérrez. 

Y culpan a tráiler 

Sin embargo, en lugar de dar seguimiento al testimonio de Gutiérrez, la concesionaria Tomsa apunta a un tercero involucrado, evadiendo su posible responsabilidad por negligencia en el mantenimiento de las unidades. 

A través de un comunicado, la empresa asegura que existe un video que puede confirmar que un presunto tráiler sería el causante de este lamentable accidente del pasado 14 de diciembre en el kilómetro 24 de la carretera Miguel Alemán. 

“Presuntamente existe un segundo vehículo involucrado (tráiler), hecho que se puede validar con tecnología de seguimiento y de vigilancia de última generación, con la que cuentan todas nuestras unidades".

“Estamos trabajando en coordinación con la autoridad federal Guardia Nacional, Protección Civil del Estado de Nuevo León, Fiscalía del Estado de Nuevo León, Instituto de Movilidad y Accesibilidad y demás autoridades. Para investigar las causas del accidente y deslindar responsabilidades”, se lee en el comunicado. 

nl-ruta-611.jpeg

De esta manera, la línea de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) se mantiene en espera de obtener dicho video para continuar con el peritaje de causas. 

Así lo confirmó el fiscal general del estado, Javier Flores, donde también explicó que hasta el momento existe un video corto donde se aprecia un tráiler marcando su direccional, pero es necesario el video completo para fincar responsabilidades. 

“Se está esperando un video que pueda permitir el hacer el peritaje de causas. Estamos en espera de ese video para concluir. Lo que se pretende ver con ese video es la velocidad en que iban ambos vehículos para ver si hubo una negligencia o una omisión de alguna de las partes".

“Sí hay un tráiler involucrado; hasta donde se ve en una parte de un video corto que se acompañó, el tráiler pone la direccional y se corta el video. Hay que. Hay que pedir el video completo”, señaló Flores.

 


Comentarios

