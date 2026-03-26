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Internacional

Hezbolá lanza más de 100 misiles contra Israel

Durante esta misma jornada se registraron al menos diez oleadas de misiles iraníes dirigidas hacia distintas zonas de Israel

  • 26
  • Marzo
    2026

La tensión en Oriente Medio registró un nuevo repunte este jueves luego de que el Ejército de Israel informara que la milicia chií Hezbolá lanzó más de 100 misiles contra su territorio desde la medianoche, provocando la activación de alertas antiaéreas en el norte del país.

Impacto mortal en el norte de Israel

Uno de los ataques dejó como saldo la muerte de Uri Peretz, de 43 años, quien perdió la vida tras el impacto de un proyectil en la ciudad costera de Nahariya. De acuerdo con reportes locales, el misil alcanzó una zona donde se encontraban varios vehículos estacionados.

Este hecho representa la segunda víctima mortal en Israel atribuida a ataques de Hezbolá desde el inicio de la actual escalada, ocurrida a principios de marzo.

Escalada regional con múltiples frentes activos

El intercambio de ataques se da en el contexto de una creciente confrontación regional, en la que Hezbolá ha intensificado sus ofensivas como respuesta a las acciones militares israelíes vinculadas al conflicto con Irán.

En paralelo, durante esta misma jornada se registraron al menos diez oleadas de misiles iraníes dirigidas hacia distintas zonas de Israel, incluyendo el área metropolitana de Tel Aviv, el centro del país, así como ataques aislados hacia Jerusalén y Haifa, donde se reportaron daños materiales.

Balance de víctimas y daños

Las autoridades israelíes han contabilizado hasta ahora 18 personas fallecidas a causa de misiles iraníes y proyectiles lanzados por Hezbolá en el marco de esta escalada.

A estas cifras se suman cuatro mujeres palestinas fallecidas en Cisjordania, tras el impacto de un misil de racimo en medio de las operaciones militares en la región.

Capacidad de defensa y alcance de los ataques

De acuerdo con datos oficiales, Irán ha lanzado más de 400 misiles contra territorio israelí en las últimas semanas. El sistema de defensa aérea ha logrado una tasa de intercepción del 92 %, lo que ha evitado un mayor número de víctimas y daños.

Mientras tanto, en el Líbano, los bombardeos y operaciones terrestres israelíes han dejado un saldo superior a 1,100 personas fallecidas y alrededor de un millón de desplazados, evidenciando el impacto humanitario del conflicto.

Escenario de alta tensión internacional

La continuidad de estos ataques refleja un escenario de alta volatilidad en la región, con múltiples actores involucrados y un riesgo latente de una escalada aún mayor que podría extender el conflicto a otras zonas de Oriente Medio.


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