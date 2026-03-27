Hamás analiza propuesta para desarmar combatientes en Gaza

El grupo rebelde Hamás analiza este viernes una nueva propuesta para desarmar a sus combatientes en Gaza.

La respuesta de Hamás, que se espera en los próximos días o semanas, tiene grandes implicaciones para los 2 millones de habitantes del enclave. De acuerdo con analistas, es difícil asegurar que el grupo cumpla.

Hamás ha indicado que no está satisfecho con una propuesta respaldada por Washington que actualmente se debate.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que el futuro de la Franja de Gaza depende de este desarme.

El alto el fuego del 10 de octubre buscaba establecer una pausa tras más de dos años de guerra e iniciar un proceso más amplio para poner fin al gobierno de dos décadas de Hamás y reconstruir Gaza.

Pero los ataques israelíes han provocado la muerte de casi 700 palestinos desde el alto el fuego, según funcionarios de salud locales, e Israel todavía controla más de la mitad de la franja. Tel Aviv afirma que sus ofensivas son una respuesta a violaciones de la tregua.

Por ello, se llevó a cabo el despliegue de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz con mandato de la ONU y de una fuerza policial palestina entrenada en el extranjero, la llegada de un comité tecnocrático palestino nombrado recientemente para gestionar los asuntos cotidianos de Gaza.

El desarme de Hamás es crucial para todos estos pasos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que no habrá avances sin desarme, y muchos países donantes se muestran reacios a enviar dinero o tropas para el plan sobre Gaza si existe el riesgo de que se reanude la guerra.

Otros funcionarios de Hamás, que declararon bajo condición de anonimato, dijeron que habían aceptado la nueva propuesta “en principio”, con reservas sobre algunas partes del plan.

La ofensiva israelí, lanzada en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, arrasó con gran parte del enclave y ha desplazado a cerca del 90% de la población. Cientos de miles de personas siguen viviendo en tiendas de campaña, sin poder reconstruir sus hogares ni sus vidas, y dependen en gran medida de la ayuda humanitaria.

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