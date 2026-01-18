Al menos 21 fallecidos en descarrilamiento de tren en España

Un grave accidente ferroviario sacudió la tarde del domingo 18 de enero de 2026 al sur de España, luego del descarrilamiento y colisión de dos trenes de alta velocidad en el municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba.

De acuerdo con información de la Guardia Civil y del servicio de emergencias 112 Andalucía, el balance preliminar asciende a al menos 21 personas fallecidas y 25 heridas de gravedad, además de un centenar de lesionados en total.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:40 horas, cuando un tren de la compañía Iryo, que cubría la ruta Málaga-Madrid (Puerta de Atocha) con más de 300 pasajeros a bordo, se salió de la vía en los desvíos de entrada a Adamuz.

Tres vagones invadieron la vía contigua, por donde circulaba un tren Alvia de Renfe con destino Huelva, provocando un impacto de gran magnitud y el posterior descarrilamiento de ambos convoyes.

Entre las víctimas mortales se encuentra el maquinista del tren Alvia.

Detalles del siniestro

Fuentes oficiales señalaron que los vagones 6, 7 y 8 del tren Iryo fueron los que se salieron del carril e impactaron directamente contra el segundo tren.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el choque como “terrible”, debido al nivel de destrucción de los vagones y a la complejidad de las tareas de rescate.

Los servicios de emergencia se desplazaron de inmediato a la zona, donde continúan trabajando para la extracción de víctimas, bajo coordinación judicial.

Amplio despli egue de emergencia

La Junta de Andalucía activó el Plan Territorial de Emergencias en fase 1 y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya se dirige al lugar del accidente.

En el operativo participan Guardia Civil, bomberos, servicios sanitarios, unidades de otras comunidades autónomas y dispositivos de protección civil.

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece suspendida al menos hasta el lunes 19 de enero, según informó Adif.

Reacciones oficiales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suspendió su agenda para seguir de cerca la evolución del caso y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

También la Casa Real y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, manifestaron su solidaridad ante la tragedia.

Las compañías ferroviarias habilitaron líneas de atención para familiares y afectados, mientras se mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del accidente, que podría estar relacionado con un fallo en los desvíos o un problema técnico, sin confirmación oficial hasta el momento.

