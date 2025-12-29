Podcast
Nacional

Sobreviviente narra el momento del impacto del Tren Interoceánico

Un sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca narró que el convoy iba a gran velocidad; el accidente dejó 20 muertos

  • 29
  • Diciembre
    2025

El testimonio de uno de los sobrevivientes del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se volvió viral en redes sociales, luego de que relatara lo ocurrido minutos después del accidente, registrado la mañana del 28 de diciembre a la altura de Nizantla, Oaxaca.

“Sentimos que el tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos”, narró el hombre, aún visiblemente alterado por la tragedia.

Vagones volcados y personas atrapadas

De acuerdo con su testimonio, al menos tres vagones se salieron de las vías, uno de ellos cayendo al fondo de un barranco.

El sobreviviente describió una escena caótica, con pasajeros heridos dentro y fuera de los vagones.

“Muchísima gente está allá tirada… estamos tratando de sacar gente”, añadió, mientras se escuchaban labores improvisadas de auxilio.

Asimismo, narró que venía con toda su familia y explicó que el descarrilamiento ocurrió de forma repentina, provocando que varios vagones quedaran volcados.

Señaló que su familia viajaba en el último vagón, por lo que solo sufrieron golpes menores, aunque aseguró que las personas que iban en los primeros vagones resultaron con lesiones de mayor gravedad.

Varios pasajeros intentaron ayudar a rescatar a quienes quedaron atrapados.

Reporte oficial de la Marina

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el tren se descarriló cuando la máquina principal salió de la Línea Z, mientras transportaba a 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación, distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indicó que nueve personas fueron atendidas en el lugar del accidente, mientras que 108 pasajeros fueron trasladados a hospitales, de los cuales 44 continúan hospitalizados.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras continúan recabando testimonios de los sobrevivientes del trágico suceso.


Comentarios

Etiquetas:
