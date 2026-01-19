Podcast
Nacional

México expresa condolencias por tragedia ferroviaria en España

La SRE lamentó la muerte de al menos 39 personas por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba. México confirmó que no hay connacionales afectados

  • 19
  • Enero
    2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias al pueblo y al Gobierno de España tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, que dejó al menos 40 personas fallecidas.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la Cancillería mexicana calificó el hecho como una “irreparable pérdida de vidas humanas”.

En el comunicado, la dependencia también deseó pronta recuperación a las personas que resultaron heridas durante el siniestro.

Embajada mexicana da seguimiento al caso

La SRE informó que, desde que se conoció el accidente, la Embajada de México en España ha dado seguimiento puntual a la situación.

Hasta el momento, no se tiene registro de ciudadanos mexicanos afectados por el descarrilamiento.

No obstante, la Cancillería puso a disposición la línea de emergencia consular +34 660 862 625 para cualquier connacional que requiera apoyo.

España confirma saldo mortal y decreta luto

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó que el choque entre dos trenes, uno de ellos de alta velocidad, dejó 40 muertos y más de 100 heridos.

Durante una visita a la zona del desastre, aseguró que se informará con total transparencia sobre las causas del accidente.

Sánchez anunció además tres días de luto oficial, durante los cuales la bandera nacional ondeará a media asta en edificios públicos.

Así ocurrió el accidente en Adamuz

De acuerdo con autoridades españolas, un tren procedente de Italia descarriló varios vagones cuando se dirigía a Madrid, invadió la vía contigua y chocó contra otro convoy con destino a Huelva.

El impacto provocó una fuerte destrucción de los vagones y complicó las labores de rescate.

Por su parte, el ministro de Transportes calificó el hecho como “terrible”, mientras que directivos de la empresa ferroviaria involucrada expresaron su pesar y solidaridad con las familias de las víctimas.


