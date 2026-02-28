Impacta tensión con Irán al mercado petrolero mundial

Los mercados petroleros internacionales se preparan para posibles variaciones en los precios del crudo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, un escenario que mantiene la atención de analistas e inversionistas ante la posibilidad de afectaciones en el suministro energético de Medio Oriente.

Aunque las operaciones permanecen cerradas durante el fin de semana, especialistas del sector anticipan que los precios podrían registrar movimientos significativos cuando los mercados reabran, debido a la incertidumbre sobre si el conflicto impactará la infraestructura petrolera o las rutas marítimas utilizadas para transportar el crudo.

Infraestructura petrolera, un factor clave para el mercado

Antes del aumento de tensiones con Irán, algunos escenarios preveían un repunte temporal en los precios del petróleo que posteriormente se estabilizaría, siempre y cuando los ataques no afectaran la infraestructura energética ni el transporte de crudo.

Entre las instalaciones consideradas más sensibles se encuentran los oleoductos iraníes y la terminal ubicada en la isla de Kharg, uno de los principales puntos de exportación de petróleo del país.

Una interrupción en estas instalaciones podría reducir el volumen disponible en el mercado internacional y generar presión al alza en los precios del crudo.

El estrecho de Ormuz y el transporte global de petróleo

Otra de las principales preocupaciones del mercado energético se concentra en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima por la que circula aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo cada día.

Los principales exportadores de Medio Oriente —Arabia Saudí, Irak y Emiratos Árabes Unidos— transportan gran parte de su producción a través de este paso estratégico.

Si el tránsito de petroleros se interrumpiera o se redujera, el suministro global podría verse afectado y provocar incrementos en los precios del crudo.

Sin embargo, algunos analistas consideran poco probable que Irán intente bloquear esta vía marítima, ya que esa medida también afectaría sus propias exportaciones de petróleo.

El papel de China en el mercado del crudo iraní

Actualmente, Irán exporta alrededor de 1.6 millones de barriles de petróleo al día, y gran parte de ese volumen tiene como destino China.

En ese país, varias refinerías privadas continúan adquiriendo crudo iraní a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, que buscan limitar la venta de petróleo iraní en el mercado internacional.

Si esas exportaciones se interrumpieran, los compradores chinos tendrían que buscar suministro en otros mercados globales, lo que podría aumentar la competencia por el petróleo disponible.

Los precios del petróleo ya reflejan la tensión

La incertidumbre geopolítica ya comenzó a influir en los mercados energéticos. El crudo Brent, referencia internacional para el precio del petróleo, cerró el viernes en 72.87 dólares por barril, su nivel más alto en aproximadamente siete meses.

De acuerdo con estimaciones de la firma energética Rystad Energy, un escenario con ataques limitados contra instalaciones relacionadas con el programa nuclear iraní o contra la Guardia Revolucionaria podría provocar un incremento de entre 5 y 10 dólares por barril, impulsado principalmente por la reacción del mercado.

El comportamiento de los precios en los próximos días dependerá de si el conflicto se amplía o si el suministro de petróleo de Medio Oriente continúa operando con normalidad.

