India condena ataque a barco en Omán durante campaña contra Irán

India denunció este jueves un ataque a un buque con su bandera mientras navegaba frente a las costas de Omán, en plena campaña de presión iraní contra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores condenó la agresión contra la embarcación.

"El ataque contra un buque con bandera india frente a las costas de Omán ayer es inaceptable y deploramos que los buques mercantes y los marineros civiles sigan siendo blanco de ataques".

Según la nota oficial, todos los marineros se encuentran a salvo. Sin embargo, el Ejecutivo indio ha urgido a cesar los ataques contra civiles inocentes y a poner fin a cualquier tipo de bloqueo de navegación y comercio.

Mientras Washington mantiene un estricto bloqueo naval sobre los puertos iraníes para asfixiar su economía, Teherán ha respondido con una campaña de presión sobre el tráfico marítimo global.

Por su parte, el comandante de la marina de los Guardianes de la Revolución mencionó que cualquier ataque contra buques comerciales sufrirá una fuerte represalia.

"Cualquier ataque contra petroleros y buques comerciales iraníes provocará una fuerte represalia contra uno de los centros estadounidenses en la región, así como contra los buques enemigos".

El incidente coincide con la presencia del ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en Nueva Delhi para la cumbre de cancilleres del los BRICS.

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