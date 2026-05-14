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Incrementa 21.9% refinación de crudo en primer trimestre: Pemex

Afirman que este desempeño refleja una trayectoria sostenida de recuperación por la operación continua de la dicha planta

  • 14
  • Mayo
    2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció este jueves que obtuvo un incremento del 21.9% de refinación de crudo durante el primer trimestre del 2026, lo equivalente a un millón 141 mil barriles diarios, en comparación con el mismo periodo en 2025.

A través de un comunicado, Pemex aseguró que este resultado fue impulsado por la refinería Olmeca, la cual obtuvo un aumento de 164 millones de barriles diarios, así como por la refinería de Tula, por 39 millones de barriles diarios.

Afirman que este desempeño refleja una trayectoria sostenida de recuperación por la operación continua de la planta.

"Este desempeño refleja una trayectoria sostenida de recuperación del SNR, con cinco trimestres consecutivos de crecimiento y el mayor volumen trimestral registrado en 11 años."

Destilados de alto valor aumentan 218 barriles diarios 

Por otra parte, gasolinas, diésel y turbosina representaron el 65.7% de la producción total de destilados de alto valor, al aumentar de 511 a 729 millones de barriles diarios.

Dicha producción promedió este trimestre en 390 mil barriles diarios, lo que representa un incremento de 29.6%.

Por otra parte, se registraron 7,520 estaciones de servicio incorporadas a la franquicia Pemex a finales de marzo, un incremento de 3.2% al compararlas con las registradas en el mismo periodo de 2025.


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