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Internacional

Inicia bloqueo de estrecho de Ormuz anunciado por Trump

El Centcom agregó que no impedirá la libertad de los buques que transiten desde puertos no iraníes y proporcionará información adicional a los mercantiles

  • 13
  • Abril
    2026

El bloqueo al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump comenzó este lunes tras el fracaso de las conversaciones de paz del fin de semana en Pakistán.

Trump

De acuerdo con el mandatario republicano, Estados Unidos comenzará a "bloquear todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz".

"Los Estados Unidos para bloquear barcos que entren o salgan de puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 A.M. ET. ¡Gracias por su atención a este asunto!"

Previo a esto, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) quien indicó que sus fuerzas comenzarían a ejecutar el bloqueo.

"Las fuerzas del Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) comenzarán a aplicar un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 a. m. (hora del Este), de conformidad con la proclamación del presidente.

El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán. Las fuerzas del CENTCOM no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes.

Se proporcionará información adicional a los marineros comerciales mediante un aviso formal antes del inicio del bloqueo. Se recomienda a todos los marineros que estén atentos a las emisiones de los Avisos a los Navegantes y que se pongan en contacto con las fuerzas navales de EE. UU. en el canal 16 de puente a puente cuando operen en el golfo de Omán y en las proximidades del estrecho de Ormuz."

El Centcom agregó que las fuerzas estadounidenses no obstaculizarían la libertad de los buques que transiten desde puertos no iraníes y proporcionará información adicional a los marinos mercantiles.

Además, Trump señaló que otros países participarían en el bloqueo del estrecho, pero no especificó cuáles.

Irán lanza advertencia por bloqueo de EUA en el Golfo Pérsico

Las tensiones en Medio Oriente escalaron este lunes luego de que las Fuerzas Armadas de Irán advirtieran que la seguridad en el Golfo Pérsico “es para todos o para nadie”, en respuesta al inminente bloqueo impulsado por Estados Unidos sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

Aquí te presentamos la nota completa: Irán lanza advertencia por bloqueo de EUA en el Golfo Pérsico

 


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