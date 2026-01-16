Inmigrante cubano muere en un centro de detención en Texas

La muerte de Geraldo Lunas Campos, un inmigrante cubano de 55 años, ha desatado una fuerte controversia tras revelarse contradicciones entre la versión oficial del Gobierno de Estados Unidos y los hallazgos preliminares de la autopsia, que apuntan a un posible homicidio por asfixia.

Lunas Campos falleció el pasado 3 de enero en el centro de detención Camp Montana East, una instalación de carpas gestionada por un contratista privado en los terrenos de la base militar Fort Bliss. Aunque inicialmente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no detalló las causas del deceso, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo posteriormente que el hombre intentó suicidarse y murió tras un forcejeo con los guardias mientras estos intentaban "salvarlo".

"No puedo respirar": El relato de un testigo

Sin embargo, la versión gubernamental choca frontalmente con el testimonio de Santos Jesús Flores, un detenido salvadoreño que presenció el incidente. Flores relató a The Associated Press que Lunas Campos fue esposado y derribado por al menos cinco guardias, quienes le aplicaron una llave de estrangulamiento y ejercieron presión sobre su pecho.

"Sus últimas palabras fueron que no podía respirar", afirmó Flores, quien aseguró que el altercado comenzó cuando el cubano se negó a ingresar a una celda de aislamiento. Según el testigo, los guardias le retiraron las esposas solo después de que el hombre dejó de moverse.

Autopsia contradice al Gobierno

La Oficina del Médico Forense del condado de El Paso notificó a la familia que los resultados preliminares clasifican la muerte como homicidio. El informe médico señala como causa una asfixia por compresión del cuello y el pecho, lo que respalda la versión del testigo sobre el uso de fuerza excesiva.

Expertos forenses señalan que el dictamen de homicidio indica que las acciones de los agentes causaron la muerte, independientemente de si hubo o no intención de matar. Este hallazgo es fundamental para determinar posibles responsabilidades penales o civiles contra los guardias involucrados.

Un sistema bajo escrutinio

El fallecimiento de Lunas Campos ocurre en un momento de máxima presión sobre el sistema de detención migratoria. Camp Montana East es operado por Acquisition Logistics LLC, una empresa que, según reportes, carecía de experiencia previa en la gestión de centros correccionales antes de recibir un contrato millonario.

Lunas Campos, quien vivía en EE. UU. desde 1996 y era padre de cuatro hijos, fue detenido en julio debido a antecedentes penales que lo hacían elegible para deportación. Su familia, que ahora recauda fondos para repatriar el cuerpo a Nueva York, exige justicia.

"Mi padre no era un mal tipo. Solo quiero justicia y su cuerpo aquí", declaró su hija, Kary Lunas, desmintiendo las acusaciones de abuso que pesaban sobre su historial y describiéndolo como un hombre que solo buscaba rehacer su vida.

El ICE y el DHS mantienen que la investigación sigue activa, mientras organizaciones de derechos humanos alertan sobre los riesgos de las maniobras de inmovilización boca abajo, que han causado cientos de muertes en encuentros policiales en el país.

