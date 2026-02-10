Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
estado_islamico_irak_4085d3e7d7
Internacional

Irak desmantela célula del Estado Islámico; captura a su líder

Fuerzas iraquíes desmantelaron una célula del Estado Islámico en Al Anbar y detuvieron a su líder local. La ONU advierte que el grupo sigue activo

  • 10
  • Febrero
    2026

El Servicio de Seguridad Nacional (SSN) de Irak informó este martes que logró desarticular una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en la provincia occidental de Al Anbar, tras una operación de seguimiento que se prolongó por más de 12 meses.

El portavoz del organismo, Arshad al Hakem, declaró a la agencia estatal INA que se trató de un operativo “complejo”, resultado de un largo trabajo de inteligencia enfocado en identificar escondites y redes de apoyo del grupo extremista.

Detención del líder local

Durante la intervención, las fuerzas iraquíes capturaron al llamado “gobernador” del EI en esa región, identificado como Abu Ayman al Rawi, cuando se encontraba refugiado con otros dos integrantes de la célula.

De acuerdo con el SSN, ambos acompañantes activaron sus cinturones explosivos y murieron, mientras que Al Rawi fue reducido “justo antes” de intentar detonar el suyo, lo que permitió su arresto con vida.

Arrestos clave y capacidad operativa

Las autoridades añadieron que en la misma operación fueron detenidos otros presuntos militantes, incluidos responsables de logística, fabricación de drones cargados con explosivos y supuestos operadores del programa de armas químicas del grupo, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre estos últimos.

Advertencias internacionales

El anuncio se produce en un contexto de creciente atención internacional sobre la actividad del EI. Un informe del Consejo de Seguridad de la ONU, difundido el pasado 2 de febrero, estima que la organización mantiene alrededor de 3 mil combatientes en Irak y Siria, la mayoría en territorio sirio.

No obstante, el jefe de la Inteligencia iraquí, Hamid al Shatri, aseguró recientemente al Washington Post que el número de miembros del grupo en Siria podría haber aumentado hasta los 10 mil en poco más de un año, lo que considera un riesgo directo para Irak debido a la extensa y porosa frontera entre ambos países.

Presión yihadista a la baja en Irak

El reporte de Naciones Unidas también advierte que la amenaza del EI “ha ido en aumento de forma constante” desde agosto pasado, impulsada por el reclutamiento de combatientes extranjeros, la captación de fondos y el uso creciente de monedas digitales y drones armados.

Sin embargo, subraya que en Irak el grupo se enfrenta a una presión antiterrorista permanente, lo que ha limitado su capacidad operativa y llevó a que en 2025 los ataques alcanzaran “un mínimo histórico”.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

trump_venezuela_viaje_8a410eefee
Trump confirma que visitará Venezuela, sin fecha definida
cubanos_crisis_efe_7004ae0a51
Incrementan cubanos en EUA envíos de ayuda a familias en Cuba
rusia_ucrania_reunion_ginebra_b73c9188e2
Rusia y Ucrania retomarán diálogo en Ginebra la próxima semana
publicidad

Últimas Noticias

20260213_05_marianardz_campana_quemaduras_02_a139010417
Aplaude Mariana Rodríguez campaña de atención a niños quemados
Whats_App_Image_2026_02_13_at_5_48_55_PM_e38a52bb23
'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera
Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_45_23_PM_a300f30b5c
Garantiza San Pedro recursos para sus 181 colonias
publicidad
×