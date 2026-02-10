Irak desmantela célula del Estado Islámico; captura a su líder

El Servicio de Seguridad Nacional (SSN) de Irak informó este martes que logró desarticular una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en la provincia occidental de Al Anbar, tras una operación de seguimiento que se prolongó por más de 12 meses.

El portavoz del organismo, Arshad al Hakem, declaró a la agencia estatal INA que se trató de un operativo “complejo”, resultado de un largo trabajo de inteligencia enfocado en identificar escondites y redes de apoyo del grupo extremista.

Detención del líder local

Durante la intervención, las fuerzas iraquíes capturaron al llamado “gobernador” del EI en esa región, identificado como Abu Ayman al Rawi, cuando se encontraba refugiado con otros dos integrantes de la célula.

De acuerdo con el SSN, ambos acompañantes activaron sus cinturones explosivos y murieron, mientras que Al Rawi fue reducido “justo antes” de intentar detonar el suyo, lo que permitió su arresto con vida.

Arrestos clave y capacidad operativa

Las autoridades añadieron que en la misma operación fueron detenidos otros presuntos militantes, incluidos responsables de logística, fabricación de drones cargados con explosivos y supuestos operadores del programa de armas químicas del grupo, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre estos últimos.

Advertencias internacionales

El anuncio se produce en un contexto de creciente atención internacional sobre la actividad del EI. Un informe del Consejo de Seguridad de la ONU, difundido el pasado 2 de febrero, estima que la organización mantiene alrededor de 3 mil combatientes en Irak y Siria, la mayoría en territorio sirio.

No obstante, el jefe de la Inteligencia iraquí, Hamid al Shatri, aseguró recientemente al Washington Post que el número de miembros del grupo en Siria podría haber aumentado hasta los 10 mil en poco más de un año, lo que considera un riesgo directo para Irak debido a la extensa y porosa frontera entre ambos países.

Presión yihadista a la baja en Irak

El reporte de Naciones Unidas también advierte que la amenaza del EI “ha ido en aumento de forma constante” desde agosto pasado, impulsada por el reclutamiento de combatientes extranjeros, la captación de fondos y el uso creciente de monedas digitales y drones armados.

Sin embargo, subraya que en Irak el grupo se enfrenta a una presión antiterrorista permanente, lo que ha limitado su capacidad operativa y llevó a que en 2025 los ataques alcanzaran “un mínimo histórico”.

