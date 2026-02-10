Podcast
Internacional

Secretario de Comercio de EUA niega vínculos con Jeffrey Epstein

El secretario de Comercio de EUA, negó relaciones con Epstein, pese a críticas bipartidistas que exigen su renuncia y cuestionan su transparencia

  • 10
  • Febrero
    2026

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, negó este martes haber tenido vínculos con el fallecido delincuente Jeffrey Epstein, durante una audiencia ante un comité del Senado que ha intensificado la presión sobre su permanencia en el cargo.

Lutnick aseguró que durante un período de 14 años no mantuvo ninguna relación con Epstein y que apenas tuvo contacto con él.

Sin embargo, reconoció haber conocido al multimillonario en Nueva York y haber almorzado con él durante unas vacaciones familiares alrededor de 2012.

"No tuve ninguna relación con él. Apenas tuve contacto con esa persona, ¿de acuerdo?", declaró Lutnick durante la sesión del Subcomité de Asignaciones del Senado, centrada en la financiación de la banda ancha.

Legisladores piden su renuncia

La presión sobre Lutnick se intensificó tras la publicación de archivos del Departamento de Justicia que contradicen declaraciones previas suyas sobre el fin de su relación con Epstein hace más de dos décadas.

El senador demócrata Adam Schiff afirmó que "Lutnick no debe ser secretario de Comercio y debería renunciar inmediatamente", mientras que el legislador republicano Thomas Massie también solicitó su dimisión.

El senador Chris Van Hollen señaló que el problema no es que Lutnick haya cometido un delito, sino que tergiversó el alcance de su relación con Epstein ante el Congreso y el público.

Los archivos recientemente publicados mencionan su nombre varias veces, lo que generó cuestionamientos sobre su transparencia con los sobrevivientes de los crímenes de Epstein.

A pesar de las críticas bipartidistas, la Casa Blanca defendió al secretario de Comercio.

El portavoz Kush Desai declaró que "toda la administración Trump, incluyendo al secretario Lutnick y el Departamento de Comercio, sigue centrada en cumplir con los objetivos del pueblo estadunidense", destacando la solidez del gabinete presidencial.


