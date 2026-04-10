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Internacional

Irán condiciona negociación con EUA por incumplir acuerdos

Irán advirtió que Estados Unidos no ha cumplido condiciones clave para iniciar negociaciones de paz, como el alto el fuego en Líbano y la liberación de activos

  • 10
  • Abril
    2026

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que Estados Unidos aún no cumple con dos compromisos clave para iniciar negociaciones de paz con Teherán.

A través de redes sociales, el funcionario fue claro:

“Aún quedan por aplicarse dos de las medidas acordadas de mutuo acuerdo entre las partes: un alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados antes del inicio de las negociaciones”.

Subrayó que ambos puntos son condición indispensable:

“Estas dos cuestiones deben resolverse antes de que comiencen las negociaciones”.

Diálogo previsto en Pakistán, en la incertidumbre

Está previsto que Irán y Estados Unidos sostengan conversaciones de paz en Pakistán, que funge como mediador entre ambas naciones.

Sin embargo, el proceso enfrenta dudas desde Teherán, especialmente por el contexto regional y el incumplimiento de los acuerdos previos.

Por parte de Washington, el vicepresidente JD Vance ya se encuentra en camino a Islamabad y expresó cierto optimismo.

“Confiamos en que las negociaciones serán positivas… aunque ya veremos”, declaró antes de su llegada.

Escalada en Líbano complica el escenario

Uno de los principales obstáculos es la situación en Líbano, donde ataques recientes han dejado más de 300 muertos.

Irán ha insistido en que un alto el fuego en ese país forma parte del acuerdo inicial para abrir el diálogo con Estados Unidos.

No obstante, Israel ha manifestado su intención de continuar las operaciones militares contra Hezbolá, lo que eleva la tensión en la región.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump había solicitado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu moderar las acciones militares, pero hasta ahora no hay señales de un cambio en la estrategia.

A lo largo del día, autoridades iraníes han reiterado su escepticismo sobre la viabilidad del diálogo en estas condiciones.


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