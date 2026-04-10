Esto dijo el Gato Ortiz tras quedar fuera del Mundial 2026

El árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz, conocido como “El Gato”, reaccionó luego de quedar fuera de la lista oficial de silbantes para la Copa del Mundo 2026, en una convocatoria que sí incluyó a otros representantes nacionales y que generó diversas reacciones en el entorno futbolístico.

La FIFA confirmó este jueves a los árbitros que participarán en el torneo, donde destacan nombres como Katia Itzel García, quien vivirá su primera experiencia mundialista, y César Arturo Ramos, que sumará su tercera aparición en una Copa del Mundo.

¿Qué dijo el ‘Gato’ Ortiz tras su ausencia?

Tras darse a conocer la lista, Marco Antonio Ortiz compartió un mensaje en sus redes sociales que fue interpretado como una reacción a su exclusión. Sin hacer referencia directa al tema, el árbitro publicó un texto reflexivo sobre metas personales y crecimiento.

“A veces, la meta se aleja justo cuando crees haberla alcanzado. Ya lograste las metas que un día dijiste que te harían feliz. Porque en este mundo que nunca se detiene, siempre parece que falta algo más: otro logro, otra meta, otra versión de ti”.

“Pero si nunca te permites sentir que ya estás, ¿Cuándo vas a disfrutar el camino? Has avanzado mucho. Has superado más de lo que recuerdas. Hoy, haz una pausa. Mira atrás con orgullo, no solo hacia adelante con exigencia”.

Presencia mexicana en el Mundial 2026

A pesar de la ausencia de Ortiz, México contará con representación en distintas áreas del arbitraje. Además de los centrales, el país tendrá participación con asistentes como Marco Bisguerra, Alberto Morín y Sandra Ramírez.

En el sistema de videoarbitraje (VAR), fueron designados Erick Miranda y Guillermo Pacheco, quienes formarán parte del equipo encargado de apoyar las decisiones en los partidos.

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