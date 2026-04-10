Trump amenaza con nuevos ataques a Irán si negociaciones fracasan

El presidente de EUA, Donald Trump, advirtió que su gobierno avanza en un proceso de rearme militar que contempla el abastecimiento de buques de guerra con armamento de alta capacidad, en caso de que fracasen las conversaciones diplomáticas con Irán programadas para este fin de semana en Pakistán.

En una entrevista con el New York Post, el mandatario señaló que las fuerzas estadounidenses están siendo equipadas con tecnología militar avanzada. Según explicó, se trata de armamento superior al utilizado en operaciones anteriores.

"Estamos llevando a cabo un rearme. Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas; incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, con las cuales los hicimos pedazos".

Trump agregó que, en caso de no alcanzar un acuerdo, su administración estaría dispuesta a emplear estos recursos.

"Y si no logramos un acuerdo, las utilizaremos; y las utilizaremos de manera muy efectiva".

Negociaciones en Pakistán marcan el rumbo

Horas antes, el presidente publicó un mensaje en su red Truth Social en el que hizo referencia a un “rearme más poderoso del mundo”, sin ofrecer mayores detalles. La declaración se da en el contexto de un nuevo intento de diálogo con Irán.

El vicepresidente JD Vance viajó a Islamabad para encabezar la delegación de EUA en las conversaciones, donde también lanzó una advertencia al gobierno iraní para evitar tensiones adicionales durante el proceso diplomático.

Las negociaciones serán clave para definir si se mantiene la vía diplomática o si escala la presión militar en la región.

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