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Internacional

Irán impide la entrada de destructores de EUA en Ormuz

Previamente, el comandante del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya afirmó que cualquier embarcación que trate de cruzar el estrecho sería atacada

  • 04
  • Mayo
    2026

Irán afirmó este lunes que impidió la entrada de destructores de Estados Unidos e Israel en el estrecho de Ormuz, luego de que el presidente Donald Trump anunciara una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en la región por el bloqueo iraní.

Ante una advertencia "firme y rápida", las fuerzas iraníes bloquearon el paso de la embarcación.

"Con una advertencia firme y rápida de la Fuerza Naval del Ejército, se impidió la entrada de destructores enemigos estadounidense-sionistas en el área del estrecho de Ormuz".

Previamente, el comandante del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, advirtió que cualquier buque que trate de atravesar el estrecho de Ormuz será atacado.

"Advertimos de que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, será blanco de nuestros ataques si intenta acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz", declaró el alto cargo militar.

El militar exigió "a todos los buques comerciales y petroleros que se abstengan de cualquier intento de transitar sin coordinación con las Fuerzas Armadas desplegadas en el estrecho de Ormuz, para que su seguridad no se vea comprometida".

Esta advertencia se produjo después de que Trump anunciara la operación Proyecto Libertad, que movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15,000 militares para liberar las embarcaciones atrapadas.

 

 

 


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