Irán incauta dos buques sobre el estrecho de Ormuz

Irán anunció este miércoles la incautación de dos buques sobre el estrecho de Ormuz, por "operar sin los permisos necesarios".

Medios locales mencionaron que se trata del gran buque portacontenedores MSC Francesca, que, según la parte iraní, está vinculado con Israel, y del portacontenedores Epaminondas.

“Dos buques infractores, el ‘MSC-FRANCESCA’- vinculado al régimen sionista- y el ‘EPAMINODES’, que operaban sin los permisos necesarios y habían manipulado sus sistemas de navegación, poniendo en peligro la seguridad marítima, fueron incautados por la Armada de la Guardia Revolucionaria”.

Fuerzas iraníes afirmaron que las acciones se debieron a la “alteración del orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz”, lo que calificó como una “línea roja” para la República Islámica.

Por lo que anunció que ambas embarcaciones serán conducidas a la costa de Irán.

Estos hechos se han producido después de que Trump extendiera indefinidamente el alto el fuego con Irán que expiraba este miércoles, y anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con la República Islámica.

El mandatario republicano aseguró, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán, lo que Teherán ha denunciado como una violación de la tregua y por ello se rehusó a participar en otra ronda de negociaciones.

Comentarios