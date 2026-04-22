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Internacional

Irán incauta dos buques sobre el estrecho de Ormuz

Fuerzas iraníes afirmaron que las acciones se debieron a la 'alteración del orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz'

  • 22
  • Abril
    2026

Irán anunció este miércoles la incautación de dos buques sobre el estrecho de Ormuz, por "operar sin los permisos necesarios".

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Medios locales mencionaron que se trata del gran buque portacontenedores MSC Francesca, que, según la parte iraní, está vinculado con Israel, y del portacontenedores Epaminondas.

“Dos buques infractores, el ‘MSC-FRANCESCA’- vinculado al régimen sionista- y el ‘EPAMINODES’, que operaban sin los permisos necesarios y habían manipulado sus sistemas de navegación, poniendo en peligro la seguridad marítima, fueron incautados por la Armada de la Guardia Revolucionaria”.

Fuerzas iraníes afirmaron que las acciones se debieron a la “alteración del orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz”, lo que calificó como una “línea roja” para la República Islámica.

Por lo que anunció que ambas embarcaciones serán conducidas a la costa de Irán.

Estos hechos se han producido después de que Trump extendiera indefinidamente el alto el fuego con Irán que expiraba este miércoles, y anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con la República Islámica.

El mandatario republicano aseguró, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán, lo que Teherán ha denunciado como una violación de la tregua y por ello se rehusó a participar en otra ronda de negociaciones.

 

 

 


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