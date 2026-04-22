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Coahuila

INE Coahuila realiza simulacro para reforzar conteo de votos

El Instituto Nacional Electoral llevó a cabo en Coahuila un simulacro integral de escrutinio y cómputo como parte de los preparativos para la jornada electoral

  • 22
  • Abril
    2026

En preparación para la jornada electoral del próximo 7 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila llevó a cabo un simulacro de escrutinio y cómputo, con el objetivo de poner a prueba los procedimientos operativos y tecnológicos que se utilizarán durante la elección local 2025-2026. 

El ejercicio, desarrollado por la Junta Local Ejecutiva del INE, incluyó la operación de la Mesa de Escrutinio y Cómputo con urna electrónica, herramienta que forma parte de la modernización de los procesos electorales y que busca garantizar mayor precisión en el conteo de votos. 

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Durante la simulación se recrearon escenarios reales de la jornada electoral, lo que permitió evaluar la correcta aplicación de los protocolos, así como detectar áreas de mejora en la coordinación y desempeño del personal encargado de las distintas etapas del proceso. 

El Instituto informó que estas prácticas también fortalecen la capacitación técnica de los funcionarios electorales, particularmente en el uso de mecanismos tecnológicos, con apego a la normatividad vigente. 

Con este tipo de ejercicios, el INE busca asegurar condiciones de transparencia, eficiencia y confiabilidad en la elección, al tiempo que refuerza la certeza en los resultados que se entregarán a la ciudadanía.

El organismo electoral reiteró que estos simulacros forman parte de las acciones clave para garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral en Coahuila.

 


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