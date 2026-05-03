Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_05_03_T150521_068_13d4a18740
Internacional

Irán informa a España sobre diálogo con EUA para frenar guerra

Abbas Araqchi actualiza a José Manuel Albares sobre negociaciones con Washington; Madrid respalda la vía diplomática hacia una paz definitiva

  • 03
  • Mayo
    2026

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, sostuvo este domingo una conversación con su homólogo español, José Manuel Albares, para informarle sobre el estado de las negociaciones que mantiene con Estados Unidos con el objetivo de poner fin al conflicto bélico en la región.

De acuerdo con fuentes diplomáticas españolas, la llamada fue solicitada por el canciller iraní, en un contexto de alta tensión internacional y mientras Teherán analiza formalmente la respuesta estadounidense a una propuesta de paz impulsada por Irán.

España respalda negociación diplomática

Durante la conversación, Albares reiteró el respaldo del gobierno español a la vía diplomática como mecanismo central para alcanzar una solución estable.

España expresó su apoyo a las conversaciones en curso y defendió la necesidad de avanzar hacia una paz definitiva mediante el diálogo, en línea con su postura de contención y negociación frente a la escalada regional.

Irán confirmó que recibió a través de Pakistán la respuesta de Washington a una propuesta iraní de 14 puntos diseñada para poner fin a la guerra.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, señaló que el documento estadounidense ya está siendo evaluado por las autoridades iraníes y que, una vez concluido el análisis, Teherán emitirá una respuesta oficial.

Irán separa conflicto bélico de tema nuclear

Según Bagaei, la propuesta presentada por Teherán se enfoca exclusivamente en detener la guerra y no incluye asuntos relacionados con el programa nuclear iraní.

“Los asuntos relacionados con el programa nuclear no tienen absolutamente ningún lugar” en este plan, afirmó el vocero, marcando una línea clara entre las negociaciones para el cese del conflicto y otras disputas geopolíticas de largo alcance.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_tiroteo_monumento_washington_0a2c7003b8
Sospechoso de tiroteo en Monumento a Washington disparó primero
chapo_guzman_juicio_jurado_estados_unidos_36ce4a11e6
Juez rechaza petición de 'El Chapo' de extradición a México
EH_UNA_FOTO_2026_05_04_T162806_108_ad2f3d16dd
Lula visitará a Trump esta semana en medio de tensiones con EUA
publicidad

Últimas Noticias

el_horizonte_info7_mx_36_e1239fc13d
Sacan guardespaldas de diputada del Congreso por ingresar armado
deportes_america_alineacion_indebida_a5a9a0d6b1
Exonera la FMF al América por alineación indebida ante Pumas
Whats_App_Image_2026_05_04_at_6_37_26_PM_59b50cca4d
Estalla protesta por falta de doctores y medicina oncológica
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×