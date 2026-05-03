Irán informa a España sobre diálogo con EUA para frenar guerra

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, sostuvo este domingo una conversación con su homólogo español, José Manuel Albares, para informarle sobre el estado de las negociaciones que mantiene con Estados Unidos con el objetivo de poner fin al conflicto bélico en la región.

De acuerdo con fuentes diplomáticas españolas, la llamada fue solicitada por el canciller iraní, en un contexto de alta tensión internacional y mientras Teherán analiza formalmente la respuesta estadounidense a una propuesta de paz impulsada por Irán.

España respalda negociación diplomática

Durante la conversación, Albares reiteró el respaldo del gobierno español a la vía diplomática como mecanismo central para alcanzar una solución estable.

España expresó su apoyo a las conversaciones en curso y defendió la necesidad de avanzar hacia una paz definitiva mediante el diálogo, en línea con su postura de contención y negociación frente a la escalada regional.

Irán confirmó que recibió a través de Pakistán la respuesta de Washington a una propuesta iraní de 14 puntos diseñada para poner fin a la guerra.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, señaló que el documento estadounidense ya está siendo evaluado por las autoridades iraníes y que, una vez concluido el análisis, Teherán emitirá una respuesta oficial.

Irán separa conflicto bélico de tema nuclear

Según Bagaei, la propuesta presentada por Teherán se enfoca exclusivamente en detener la guerra y no incluye asuntos relacionados con el programa nuclear iraní.

“Los asuntos relacionados con el programa nuclear no tienen absolutamente ningún lugar” en este plan, afirmó el vocero, marcando una línea clara entre las negociaciones para el cese del conflicto y otras disputas geopolíticas de largo alcance.

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