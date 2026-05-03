Milei regresa a EUA para foro global del Instituto Milken

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará el próximo martes a Estados Unidos para participar en la Conferencia Global del Instituto Milken, uno de los foros económicos y financieros más relevantes del mundo, que se celebrará en Los Ángeles.

La visita, de menos de 48 horas, forma parte de su estrategia de fortalecer vínculos con inversores internacionales, especialmente en territorio estadounidense, uno de los principales destinos de su agenda exterior desde que asumió en diciembre de 2023.

De acuerdo con el itinerario oficial, Milei partirá desde Buenos Aires el martes por la tarde y arribará a Los Ángeles durante la madrugada del miércoles.

Ese mismo día sostendrá una reunión con Michael Milken, presidente del Instituto Milken, seguida de un encuentro privado con empresarios.

Posteriormente, el mandatario argentino participará como orador en la 29ª edición de la conferencia, donde compartirá escenario con referentes del mundo financiero, tecnológico y de políticas públicas.

Segunda participación en uno de los grandes foros económicos

Será la segunda ocasión en que Milei asista a este evento, luego de su participación en 2024, consolidando así su presencia en espacios internacionales orientados a la inversión, el libre mercado y las relaciones empresariales.

El foro reúne cada año a líderes globales para discutir temas como crecimiento económico, innovación, geopolítica y transformación de mercados.

Con esta nueva gira, Milei sumará 16 visitas a Estados Unidos desde su llegada a la Casa Rosada, reflejando la centralidad de Washington y del entorno empresarial estadounidense en su política exterior.

La frecuencia de estos viajes ha sido interpretada como parte de una estrategia para posicionar a Argentina como destino atractivo para capitales internacionales, en medio de su programa de reformas económicas de corte liberal.

Seguridad y cooperación militar también marcan agenda

Previo a este viaje, Milei visitó el portaaviones nuclear USS Nimitz, en el contexto de ejercicios militares conjuntos entre Argentina y Estados Unidos realizados en aguas argentinas.

Ese gesto reforzó además su alineamiento político y estratégico con Washington, no solo en materia económica, sino también en defensa y cooperación internacional.

Tras su exposición en Los Ángeles, el presidente argentino regresará esa misma noche a Buenos Aires, donde se prevé su arribo el jueves al mediodía.

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