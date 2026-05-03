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Internacional

Trump ofrece ayuda global para liberar barcos atrapados en Ormuz

Trump asegura que múltiples países solicitaron apoyo para sacar sus embarcaciones del estrecho, mientras reporta avances 'muy positivos' en contactos con Irán

  • 03
  • Mayo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que diversos países de todo el mundo han solicitado apoyo de Washington para garantizar la salida segura de sus barcos y tripulaciones del estrecho de Ormuz, en medio de la tensión regional en Medio Oriente.

A través de su plataforma Truth Social, Trump señaló que ya instruyó a sus representantes para colaborar con esas naciones y facilitar la liberación de embarcaciones atrapadas en una de las rutas energéticas más estratégicas del planeta.

“He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todo lo posible para que sus buques y tripulaciones salgan del estrecho de forma segura”, expresó.

Países buscan salida segura

Según Trump, muchas de las naciones que solicitaron asistencia no están directamente involucradas en el conflicto de Medio Oriente, pero sus operaciones marítimas se han visto afectadas por la inseguridad en la zona.

El mandatario agregó que, en todos los casos, los gobiernos consultados dejaron claro que sus embarcaciones no volverán a cruzar el estrecho hasta que existan condiciones plenas de seguridad para la navegación.

En el mismo pronunciamiento, Trump aseguró que avanzan “conversaciones muy positivas con Irán”, en lo que representa su primera referencia pública en tono favorable sobre los contactos telefónicos que mantiene Washington con Teherán.

La declaración cobra relevancia luego de que Irán presentara una tercera propuesta de paz, la cual previamente había sido recibida con reservas por el mandatario estadounidense.

Aunque no ofreció detalles específicos sobre el contenido de las negociaciones, el cambio de tono sugiere una posible apertura diplomática en medio de la crisis.

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más importantes del mundo, por donde transita una parte significativa del suministro global de petróleo y gas.

Cualquier alteración en su seguridad tiene impacto directo en mercados energéticos, cadenas logísticas internacionales y estabilidad geopolítica, lo que explica la preocupación de múltiples países por la situación.


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