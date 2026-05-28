'Irán violó el alto al fuego': EUA tras ataque con misil a Kuwait

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) acusó al gobierno de Irán de romper el alto al fuego al lanzar un misil balístico contra Kuwait y desplegar drones de ataque en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con información difundida por las fuerzas estadounidenses, el ataque ocurrió a las 22:17 horas del 27 de mayo.

El misil dirigido a territorio kuwaití fue interceptado por los sistemas de defensa aérea de Kuwait antes de impactar.

“Fue una flagrante violación del alto el fuego por parte del régimen iraní”, señaló CENTCOM en un mensaje publicado en la red social X.

At 10:17 p.m. ET on May 27, Iran launched a ballistic missile toward Kuwait that was successfully intercepted by Kuwaiti forces. This egregious ceasefire violation by the Iranian regime occurred hours after Iranian forces launched five one-way attack drones that posed a clear… — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 28, 2026

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Drones iraníes fueron derribados en Ormuz

El mando militar estadounidense informó además que fuerzas iraníes enviaron cinco drones de ataque unidireccionales hacia la zona del estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio petrolero mundial.

Todos los drones fueron interceptados por fuerzas estadounidenses antes de alcanzar sus objetivos.

CENTCOM detalló que incluso lograron impedir el despegue de un sexto dron al atacar una estación de control terrestre ubicada en Bandar Abbas, territorio iraní desde donde se coordinaban las operaciones.

“Las fuerzas estadounidenses y sus socios regionales permanecen vigilantes y mesurados mientras continuamos defendiendo a nuestras fuerzas e intereses de la agresión iraní injustificada”, indicó el comando militar.

Estados Unidos bombardeó instalaciones iraníes

Horas antes del ataque contra Kuwait, Estados Unidos había ejecutado bombardeos sobre instalaciones militares iraníes en Bandar Abbas, además de derribar drones cerca del estrecho de Ormuz.

Funcionarios estadounidenses, bajo condición de anonimato, aseguraron que las acciones fueron “mesuradas” y tenían un carácter defensivo.

“Estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas y tenían como objetivo mantener el alto el fuego”, declaró un funcionario estadounidense.

Sin embargo, Irán respondió poco después con un ataque dirigido contra una base aérea estadounidense en Kuwait, según reportó la televisión estatal iraní IRIB.

Kuwait confirma interceptaciones

El ejército kuwaití confirmó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones hostiles poco antes de las 6:00 horas en la ciudad de Kuwait.

Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños mayores tras la ofensiva.

Por su parte, medios iraníes también informaron que fuerzas de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego contra cuatro embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz “sin coordinación con las fuerzas de seguridad”.

La ruptura del alto el fuego y los recientes intercambios militares entre Estados Unidos e Irán elevan nuevamente el riesgo de una confrontación regional de mayor escala en Medio Oriente.

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