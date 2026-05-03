Irán reta a EUA: 'mal acuerdo' o guerra inviable

Los Guardianes de la Revolución de Irán lanzaron este domingo un desafío directo a Estados Unidos al asegurar que Washington deberá optar entre aceptar un “mal acuerdo” con la República Islámica o enfrentar una operación militar “imposible”, en medio del estancamiento diplomático tras semanas de guerra y un frágil alto el fuego.

El pronunciamiento se dio luego de que el presidente Donald Trump desestimó la más reciente propuesta iraní para poner fin al conflicto, afirmando que difícilmente será aceptable.

La tensión entre ambos países permanece desde la entrada en vigor del cese al fuego el pasado 8 de abril, después de casi 40 días de ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, así como represalias de Teherán y sus aliados en la región.

Las negociaciones diplomáticas celebradas en Islamabad no lograron destrabar diferencias profundas relacionadas con el bloqueo del estrecho de Ormuz, las sanciones económicas y el programa nuclear iraní.

“El margen de maniobra de Estados Unidos en materia de toma de decisiones se ha reducido”, advirtieron los Guardianes de la Revolución en un comunicado, donde insistieron en que Trump enfrenta una decisión crítica.

Propuesta iraní plantea condiciones estrictas

Según reportes de medios iraníes, Teherán presentó a Washington, a través de Pakistán, un plan de 14 puntos que contempla el fin del conflicto en 30 días, condicionado a la retirada militar estadounidense de zonas cercanas a Irán, el levantamiento del bloqueo portuario, la descongelación de activos, indemnizaciones económicas y el retiro de sanciones.

También incluye un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz y el cese de hostilidades en diversos frentes regionales, incluido Líbano.

Sin embargo, la propuesta no aborda de manera explícita el tema nuclear, uno de los principales puntos de conflicto con Estados Unidos e Israel, que mantienen acusaciones sobre un supuesto desarrollo de armas atómicas por parte de Irán.

Desde su plataforma Truth Social, Trump cuestionó la disposición iraní y aseguró que el régimen aún no ha pagado un costo suficiente por sus acciones.

“Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable”, sostuvo.

Además, dejó abierta la posibilidad de retomar ataques militares si Teherán “se porta mal”, aunque notificó al Congreso que las hostilidades formales han concluido.

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