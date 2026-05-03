Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_05_03_T132544_148_378e40ee03
Internacional

Irán reta a EUA: 'mal acuerdo' o guerra inviable

Teherán endurece su postura frente a Washington tras el alto el fuego, mientras Donald Trump rechaza avances diplomáticos y mantiene presión militar

  • 03
  • Mayo
    2026

Los Guardianes de la Revolución de Irán lanzaron este domingo un desafío directo a Estados Unidos al asegurar que Washington deberá optar entre aceptar un “mal acuerdo” con la República Islámica o enfrentar una operación militar “imposible”, en medio del estancamiento diplomático tras semanas de guerra y un frágil alto el fuego.

El pronunciamiento se dio luego de que el presidente Donald Trump desestimó la más reciente propuesta iraní para poner fin al conflicto, afirmando que difícilmente será aceptable.

La tensión entre ambos países permanece desde la entrada en vigor del cese al fuego el pasado 8 de abril, después de casi 40 días de ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, así como represalias de Teherán y sus aliados en la región.

Las negociaciones diplomáticas celebradas en Islamabad no lograron destrabar diferencias profundas relacionadas con el bloqueo del estrecho de Ormuz, las sanciones económicas y el programa nuclear iraní.

“El margen de maniobra de Estados Unidos en materia de toma de decisiones se ha reducido”, advirtieron los Guardianes de la Revolución en un comunicado, donde insistieron en que Trump enfrenta una decisión crítica.

Propuesta iraní plantea condiciones estrictas

Según reportes de medios iraníes, Teherán presentó a Washington, a través de Pakistán, un plan de 14 puntos que contempla el fin del conflicto en 30 días, condicionado a la retirada militar estadounidense de zonas cercanas a Irán, el levantamiento del bloqueo portuario, la descongelación de activos, indemnizaciones económicas y el retiro de sanciones.

También incluye un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz y el cese de hostilidades en diversos frentes regionales, incluido Líbano.

Sin embargo, la propuesta no aborda de manera explícita el tema nuclear, uno de los principales puntos de conflicto con Estados Unidos e Israel, que mantienen acusaciones sobre un supuesto desarrollo de armas atómicas por parte de Irán.

Desde su plataforma Truth Social, Trump cuestionó la disposición iraní y aseguró que el régimen aún no ha pagado un costo suficiente por sus acciones.

“Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable”, sostuvo.

Además, dejó abierta la posibilidad de retomar ataques militares si Teherán “se porta mal”, aunque notificó al Congreso que las hostilidades formales han concluido.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_tiroteo_monumento_washington_0a2c7003b8
Sospechoso de tiroteo en Monumento a Washington disparó primero
wall_street_rojo_139954654a
Wall Street cierra en rojo mientras se dispara precio del crudo
trump_amenaza_con_borrar_de_faz_tierra_a_iran_si_ataca_fa280700f0
Trump amenaza con borrar de la faz de la Tierra a Irán si ataca
publicidad

Últimas Noticias

el_horizonte_info7_mx_36_e1239fc13d
Sacan guardespaldas de diputada del Congreso por ingresar armado
deportes_america_alineacion_indebida_a5a9a0d6b1
Exonera la FMF al América por alineación indebida ante Pumas
Whats_App_Image_2026_05_04_at_6_37_26_PM_59b50cca4d
Estalla protesta por falta de doctores y medicina oncológica
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×