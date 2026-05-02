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Internacional

EUA amenaza con sanciones por pagos a Irán en Ormuz

Washington advirtió a navieras que cualquier cuota al gobierno iraní para cruzar el estrecho de Ormuz podría derivar en castigos económicos en plena crisis

  • 02
  • Mayo
    2026

Estados Unidos lanzó una severa advertencia a navieras y operadores internacionales: cualquier pago al Gobierno de Irán para garantizar un tránsito seguro por el estrecho de Ormuz podría derivar en sanciones económicas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que las penalizaciones podrían aplicarse no solo a transferencias monetarias directas, sino también a activos digitales, intercambios informales, pagos en especie o incluso contribuciones canalizadas mediante terceros.

Ormuz, epicentro de una crisis energética global

El estrecho de Ormuz, ubicado en la salida del golfo Pérsico, es una arteria crítica para el comercio mundial, ya que por él circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas natural del planeta.

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Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán el 28 de febrero, Teherán ha restringido de facto el paso al atacar o amenazar embarcaciones, mientras ofrece rutas “seguras” cercanas a su costa a cambio de pagos.

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La nueva postura de Washington busca impedir que Irán monetice ese control estratégico.

Bloqueo naval y confrontación económica

Como parte de su estrategia, Estados Unidos mantiene desde el 13 de abril un bloqueo naval sobre puertos iraníes, con el objetivo de asfixiar una economía ya debilitada y reducir ingresos petroleros clave para Teherán.

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El Comando Central estadounidense informó que decenas de embarcaciones comerciales han sido obligadas a cambiar de rumbo, reflejando el nivel de intervención sobre el tráfico marítimo en la región.

En el plano diplomático, el presidente Donald Trump desestimó una nueva propuesta iraní para poner fin al conflicto, calificándola como insuficiente.

Aunque las conversaciones continúan indirectamente a través de mediadores en Pakistán, el mandatario dejó claro que no está dispuesto a aceptar términos que considere desfavorables.

Crisis humanitaria y presión sobre derechos humanos

Mientras se intensifica el conflicto militar y económico, también crece la preocupación por la situación interna en Irán.

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La Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi permanece hospitalizada en condición delicada, con organismos internacionales denunciando obstáculos oficiales para que reciba atención médica especializada en Teherán.

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El Comité Nobel Noruego pidió su traslado inmediato, advirtiendo que su vida podría estar en riesgo.

Paralelamente, Teherán ejecutó a dos hombres condenados por presunto espionaje para Israel, en una nueva demostración de endurecimiento interno.

Las ejecuciones se suman a una ola de sentencias similares en semanas recientes, en medio de críticas de organizaciones de derechos humanos por procesos judiciales opacos y acusaciones de falta de garantías.


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