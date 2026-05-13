Nuevos bombardeos israelíes dejan 12 muertos en Líbano

Los ataques aéreos israelíes alcanzaron este miércoles a siete vehículos en distintas zonas de Líbano, incluidos tres automóviles que circulaban sobre la principal autopista al sur de Beirut, dejando un saldo de 12 personas muertas, entre ellas una mujer y sus dos hijos, de acuerdo con el Ministerio de Salud libanés.

La ofensiva se produjo horas después de que el ejército israelí emitiera una advertencia para que los habitantes de seis poblados del sur libanés evacuaran la zona ante posibles operaciones militares.

Israel aseguró que los bombardeos estuvieron dirigidos contra infraestructura vinculada a Hezbollah, organización con la que mantiene enfrentamientos constantes pese al alto el fuego mediado por Estados Unidos que entró en vigor el pasado 17 de abril.

Ataques impactan autopista hacia Sidón

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa, dos de los bombardeos impactaron directamente la autopista que conecta Beirut con la ciudad costera de Sidón, mientras que un tercer ataque golpeó la localidad de Saadiyat, muy cerca de esa transitada vía.

El Ministerio de Salud confirmó que en esos tres ataques murieron ocho personas, incluida la madre y sus dos hijos.

Más tarde, otro ataque registrado cerca de la entrada norte de Sidón dejó un fallecido y un herido, mientras que otros tres bombardeos con drones contra vehículos en el sur del país cobraron la vida de tres personas más.

Hezbollah e Israel mantienen intercambio de fuego

Mientras continúan los bombardeos israelíes sobre distintas localidades del sur de Líbano, Hezbollah aseguró haber lanzado nuevos proyectiles contra territorio israelí.

El grupo libanés también ha incrementado el uso de drones en sus ataques contra posiciones militares israelíes.

La Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL) expresó preocupación por el aumento de los enfrentamientos cerca de sus posiciones, señalando que la seguridad de los cascos azules se encuentra cada vez más comprometida.

Incluso, la misión de paz informó que un presunto dron de Hezbollah explotó el martes dentro de su cuartel general en la localidad costera de Naqoura. Aunque no se reportaron heridos, sí hubo daños materiales en algunas instalaciones.

Conversaciones de paz continuarán en Washington

En medio de la escalada militar, Israel y Líbano tienen previsto celebrar este jueves una nueva ronda de conversaciones directas en Washington, bajo mediación de Estados Unidos.

La administración del presidente Donald Trump busca avanzar en acuerdos que permitan reducir la tensión entre ambos países, que permanecen técnicamente en estado de guerra desde la creación de Israel en 1948.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió nuevamente a ambas partes respetar el alto el fuego y detener todos los ataques.

La guerra más reciente entre Israel y Hezbollah comenzó el pasado 2 de marzo, luego de que el grupo chií lanzara cohetes contra el norte israelí, dos días después de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde entonces, el Ministerio de Salud de Líbano reporta 2 mil 896 personas fallecidas y otras 8 mil 824 heridas a causa del conflicto armado.

Comentarios