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Internacional

Italia reabrirá su embajada en Irán tras avance hacia la paz

El Gobierno italiano reanudará operaciones diplomáticas en Teherán este viernes ante las expectativas generadas por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

  • 17
  • Junio
    2026

Italia volverá a abrir su embajada en Teherán el próximo viernes, una decisión que responde al clima de optimismo generado por el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a varios meses de conflicto en Oriente Medio.

El anuncio fue realizado por el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, durante una comparecencia ante la Cámara de los Diputados, donde señaló que, aunque la situación regional exige cautela, por primera vez se percibe una posibilidad concreta de avanzar hacia la paz.

Regreso del personal diplomático

Como parte de la reapertura, la embajadora de Italia en Irán, Paola Amadei, regresará a Teherán acompañada por diplomáticos y funcionarios del Ministerio de Exteriores.

También retomarán actividades las oficinas de la Agencia para la Promoción en el Extranjero y la Internacionalización de las Empresas Italianas (ICE).

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La representación diplomática italiana había suspendido sus operaciones el pasado 5 de marzo, pocos días después de los ataques efectuados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán.

Tras el cierre, el personal fue trasladado temporalmente a Bakú, capital de Azerbaiyán, como medida preventiva para garantizar su seguridad.

Acuerdo previsto para este viernes

La reapertura coincide con la previsión de que Estados Unidos e Irán formalicen este viernes un acuerdo destinado a poner fin a la guerra que ha enfrentado a ambas partes durante casi cuatro meses.

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La firma está programada en la localidad suiza de Bürgenstock, escenario elegido para sellar el entendimiento que ha despertado expectativas de estabilidad en una de las regiones más sensibles del mundo.


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