Japón presiona a Irán por seguridad en el Estrecho Ormuz

Japón busca hacer frente a la crisis energética derivada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, que ha provocado el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz.

El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, urgió a garantizar la seguridad de los buques que transitan por esta ruta clave para el comercio energético mundial.

Durante una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, Motegi instó a Teherán a “participar sinceramente en los esfuerzos diplomáticos” y a asegurar la libre navegación para todos los barcos, incluidos los vinculados a Japón, según informó la cancillería nipona.

Por su parte, Araqchí expuso la postura de Irán frente al conflicto y ambas partes acordaron mantener el diálogo abierto ante la creciente tensión en la región.

Este acercamiento diplomático se da después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, manifestara su disposición a sostener una cumbre con el liderazgo iraní.

En paralelo a la crisis en el Estrecho de Ormuz, Japón también abordó el caso de un ciudadano detenido en Irán. Motegi solicitó su liberación, la cual fue concedida bajo fianza, según informó el portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara.

Aunque no se ha confirmado su identidad, medios japoneses señalan que podría tratarse de un alto cargo de la cadena NHK en Teherán. El funcionario agregó que el embajador japonés pudo reunirse con el detenido y constató que se encuentra en buen estado de salud.

Sin embargo, la agencia Kyodo indicó que el ciudadano aún no puede abandonar Irán, ya que permanece bajo proceso judicial por cargos relacionados con la seguridad, mientras recibe protección en la capital iraní.

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