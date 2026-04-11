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Nacional

México y EUA acuerdan modernizar puentes y cruces fronterizos

Ambos países acordaron un plan para reforzar la seguridad y agilizar el comercio con inspecciones conjuntas y mejoras en la infraestructura

  • 11
  • Abril
    2026

Este sábado, se infromó que México y Estados Unidos acordaron un plan para modernizar puentes y cruces fronterizos, además de reforzar la seguridad en la frontera.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los pasados días miércoles 8 y jueves 9 de abril se llevó a cabo en Washington una reunión plenaria del Grupo Binacional México–EUA sobre fuentes y cruces internacionales.

"La seguridad fronteriza y la facilitación de comercio son objetivos complementarios y este grupo permite traducir esas prioridades en acciones concretas", declaró el subsecretario adjunto para América del Norte del Departamento de Estado, Max Hamilton, durante la inauguración.

Mientras que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, destacó que "una frontera moderna, segura y eficiente fortalece la competitividad regional y contribuye a la seguridad de ambas naciones, al tiempo que protege los flujos legales de comercio y personas".

En su comunicado, la SRE señaló que dentro del marco de este marco, "se revisaron avances en proyectos estratégicos a lo largo de toda la frontera".

También señaló que otro de los temas prioritarios vistos en la reunión fue el de seguridad fronteriza y la facilitación comercial, con miras a consolidar cruces más "ágiles y seguros".

Para este tema, se señaló que se realizaran inspecciones conjuntas de la carga, la modernización de sistemas, la revisión no intrusiva (RNI) y el fortalecimiento de la coordinación operativa entre autoridades de ambos países, con el objetivo de proteger los flujos legales de comercio y personas, y robustecer la prevención de actividades ilícitas.

En el documento, la SRE también señaló que se lograron avances relevantes en la consolidación de mecanismos de coordinación técnica entre autoridades de ambos países y la definición de rutas de seguimiento para proyectos prioritarios.

De igual forma, expuso la SRE, se acordó reforzar la coordinación interinstitucional para optimizar flujos transfronterizos y fortalecer espacios técnicos bilaterales especializados orientados a la modernización operativa y de infraestructura.

En el encuentro realizado en la capital de Estados Unidos participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Además, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y representantes de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.


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