Lanza afroamericano Tim Scott su candidatura en EU

Con la aspiración de ser el primer presidente republicano afroamericano de la historia del país, Tim Scott arrancó su campaña en Carolina del Sur.

Se trata del único senador negro del Partido Republicano estadounidense, cuya campaña inició este lunes para las presidenciales de 2024.

Scott hizo la promesa de devolver la esperanza al país y garantizar la seguridad en la frontera con México.

“Si no controlas tu puerta trasera, no es tu casa. Y si la frontera sur es insegura, no es tu país”, declaró en su ciudad natal, North Charleston (Carolina del Sur), en el primer mitin de su candidatura.