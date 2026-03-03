Legislador republicano: atacar Irán no borrará archivos Epstein

El representante republicano ultraconservador Thomas Massie advirtió al presidente estadounidense Donald Trump que un eventual ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán no hará “desaparecer los archivos (Jeffrey) Epstein”.

“Bombardear un país al otro lado del mundo no hará que los archivos de Epstein desaparezcan, como tampoco lo hará que el Dow Jones Industrial Average supere los 50 mil puntos”, escribió el legislador en redes sociales.

En paralelo, el expresidente estadounidense Bill Clinton declaró ante un comité de la Cámara de Representantes que no tenía conocimiento de los actos del delincuente sexual Jeffrey Epstein ni que hubiera sido su cómplice.

Sobre posibles “contactos sexuales” con jóvenes que le hubieran presentado Epstein o su colaboradora Ghislaine Maxwell, el exmandatario respondió negativamente.

Durante la audiencia también afirmó no tener conocimiento de actos indebidos por parte de Trump en relación con el financista.

Investigaciones periodísticas, como la del diario El País, señalan que millones de documentos desclasificados sobre Epstein han tenido escasa repercusión en América Latina, pese a que el agresor sexual y sus aliados viajaron a países como México, Brasil, Cuba, Perú y Colombia.

Testimonios judiciales vinculan algunas de esas estancias con presunta explotación sexual de menores, en un entramado que permanece parcialmente oculto por documentos tachados y la muerte de varios implicados.

Surge el “Paseo de la Vergüenza” en Washington

En Washington D. C., cerca de la Casa Blanca, apareció un “Paseo de la Vergüenza de Jeffrey Epstein”, instalación que exhibe los nombres de figuras públicas relacionadas con el fallecido traficante sexual.

La muestra consiste en pegatinas al estilo del Paseo de la Fama de Hollywood que incluyen códigos QR con enlaces a archivos publicados por el Departamento de Justicia. Figurar en esos documentos no implica necesariamente la comisión de delitos.

A "Jeffrey Epstein Walk of Shame" appeared in D.C.'s Farragut Square on March 2.



The trail, likened to that of Hollywood's Walk of Fame, featured names of politicians, billionaires and others reported to be tied to Epstein. https://t.co/O4TEuNvatS pic.twitter.com/H2JN4yuWb0 — The Washington Post (@washingtonpost) March 3, 2026

Entre los nombres señalados están Maxwell; Clinton; Prince Andrew, exduque de York; Bill Gates; el expresidente de Harvard Larry Summers; el magnate minorista Les Wexner; y el secretario de Comercio Howard Lutnick, quienes han negado tener conocimiento previo de los delitos de Epstein.

