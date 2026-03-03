Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Buscan reforzar leyes contra pornografía infantil en Tamaulipas

Autoridades y Congreso estatal analizan reformas para fortalecer la prevención, denuncia y persecución de delitos contra menores

  • 03
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, la diputada Katalyna Méndez y el secretario general del Congreso del Estado, Juan Lorenzo Ochoa García, encabezaron una reunión de trabajo con representantes de distintas instituciones para avanzar en el combate a la pornografía infantil en Tamaulipas.

En el encuentro participaron autoridades del DIF Tamaulipas, la Fennam y la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes revisaron propuestas orientadas a robustecer el marco jurídico y mejorar los mecanismos de atención y prevención de estos delitos.

Por parte del sistema DIF estuvieron presentes Sandra Castillo Villegas, titular de la Dirección Jurídica; Jorge A. Galván, procurador del organismo; y Leonardo Reta Ramos, de la Procuraduría del DIF.

También asistieron la maestra Mireya Maldonado Villegas, titular de la  Fennam; Aida N. Márquez, responsable del área de Niñas, Niños y Adolescentes de esa instancia; y Jorge Luis Pedraza Ahumada, representante de la Fiscalía estatal.

Durante la mesa de trabajo se analizaron posibles reformas legales enfocadas en prevenir la explotación sexual infantil, fomentar la cultura de la denuncia y reforzar las estrategias de protección integral a la infancia y la adolescencia.

Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación y persecución de estos delitos en la entidad, así como mejorar la coordinación interinstitucional para garantizar una respuesta más efectiva ante este tipo de conductas.

Las autoridades coincidieron en mantener el trabajo conjunto para impulsar acciones legislativas y operativas que permitan cerrar espacios a la impunidad y brindar mayor seguridad a la niñez tamaulipeca.


