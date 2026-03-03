Trump sugiere embargo comercial a España por respaldar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este martes que impondrá un"embargo comercial a España por su decisión de prohibir a Washington que use las bases militares en territorio español para la guerra de Irán.

Durante un encuentro en la Casa Blanca con el canciller alemán, Friedrich Merz, Trump afirmó que podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos”.

El mandatario añadió que “no quiere tener nada que ver” con España y calificó su postura como “terrible”.

El choque se produce tras la decisión del Ejecutivo español de no permitir que las bases conjuntas con Estados Unidos sean utilizadas en operaciones que no estén amparadas por la Carta de Naciones Unidas, en el contexto de la ofensiva contra Teherán.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la operación militar conjunta de EUA e Israel, al considerar que “contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”.

Alemania intenta convencer a Madrid

En el mismo encuentro, Merz reconoció que Berlín intenta persuadir a España para aumentar su presupuesto militar al menos al 3% o 3.5% del PIB.

“España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Estamos intentando convencerles de que esto forma parte de nuestra seguridad común”, declaró el canciller.

Estados Unidos traslada 15 aviones de reabastecimiento en España y Alemania

Fuerza Aérea de los Estados Unidos trasladó al menos 15 aviones de reabastecimiento aéreo estratégico KC-135 Stratotanker, claves en las operaciones militares contra Irán.

Estas bases abarcan en ciudades como Sevilla, Alemania, Cádiz.

Las tres aeronaves emprendieron su vuelo con rumbo al noreste para aterrizar en Marsella, con la base militar francesa de Istres-Le Tubé.

El despliegue ocurre después de que Washington iniciara ataques aéreos contra objetivos iraníes el sábado. Los KC-135 son piezas clave en este tipo de operaciones, ya que permiten el repostaje en vuelo de cazas y bombarderos.

En paralelo, también se registraron movimientos de aviones de transporte C-17 Globemaster III entre Rota y la base italiana de Sigonella, en Sicilia, utilizados para el traslado de tropas y material.

España niega cualquier apoyo operativo

El Gobierno español fue claro al marcar límites. La ministra de Defensa, Margarita Robles, negó que las bases de Morón y Rota estén prestando apoyo a la operación contra Irán.

“Rotundamente, no; en las bases que hay en Morón de la Frontera y en Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia”, afirmó.

Robles recordó que el convenio bilateral con Estados Unidos permite el uso de las instalaciones dentro de la legalidad internacional, pero no para acciones unilaterales que no se ajusten a la Carta de la ONU.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también rechazó de forma tajante que las bases conjuntas estén siendo utilizadas en la ofensiva.

“No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU”, declaró.

España se declaró “totalmente en contra de la violencia” y dejó abierta únicamente la posibilidad de apoyo en caso de misiones humanitarias.

