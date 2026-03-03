Reino Unido alista buque de guerra tras ataque iraní en Chipre

El gobierno de Reino Unido evalúa desplegar un buque de guerra en Chipre luego de que un dron iraní impactara en la base aérea británica de Akrotiri, una de las dos zonas soberanas que Londres mantiene en la isla desde 1960.

El incidente, ocurrido pasada la medianoche del 2 de marzo, dejó daños materiales menores en un hangar, posteriormente otros dos drones fueron interceptados por aviones británicos antes de alcanzar su objetivo.

Refuerzos ante posible escalada

Las bases de Akrotiri y Dekelia constituyen enclaves estratégicos del Reino Unido en el Mediterráneo oriental, una región que se ha convertido en foco de tensión tras los recientes bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes.

Ante este escenario, medios británicos informaron que el Ministerio de Defensa analiza enviar el destructor HMS Duncan, un navío de 7 mil 500 toneladas especializado en defensa aérea y capaz de interceptar misiles y drones.

En las últimas horas, el secretario de Defensa británico, John Healey, sostuvo reuniones con altos mandos militares para evaluar la situación y las medidas de protección necesarias.

La presencia militar europea en la zona también se ha fortalecido con el despliegue del portaaviones nuclear Charles de Gaulle, el único de su tipo en Europa.

Aunque París afirmó que su llegada estaba programada con anterioridad, su arribo es interpretado como un gesto de disuasión en un momento delicado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo chipriota, Nikos Christodoulides, para abordar las medidas de seguridad adoptadas en la isla, que actualmente ejerce la presidencia rotatoria del Consejo Europeo.

Capacidad iraní en la mira

Aunque el ataque fue contenido sin víctimas, el arsenal balístico de Irán es considerado uno de los más importantes de Medio Oriente, lo que mantiene en alerta a las fuerzas británicas desplegadas en la zona.

La eventual llegada del HMS Duncan reforzaría el escudo defensivo en torno a Akrotiri y Dekelia, en un contexto donde Londres busca blindar su presencia estratégica sin escalar directamente el conflicto.

Por ahora, el gobierno británico no ha confirmado oficialmente el envío del buque, pero el movimiento es analizado como una señal clara de que la tensión en el Mediterráneo oriental está lejos de disiparse.

