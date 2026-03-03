Resguardan a 121 personas de Medio Oriente por rutas seguras: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que 121 personas fueron resguardadas a través de rutas seguras ante el conflicto desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán, así como las represalías de este último con países colindantes.

En redes sociales, la cancillería reiteró que se tiene a ningún mexicano afectado por esta escalada de violencia en paises como Irán, Israel y Qatar.

Sobre la situación en el Medio Oriente, la @SRE_mx informa que las embajadas de México en la región continúan operando en estado de alerta y en contacto permanente con nuestras y nuestros connacionales. No hay personas mexicanas afectadas en su integridad física, hasta este… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 3, 2026

Ante esto, la dependencia aseguró que se analizó cada situación para establecer las medidas de seguridad necesarias para asegurar su integridad física.

"Se analiza con cuidado cada situación en lo particular, para asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen con seguridad, así como otras posibles alternativas."

Estas son las líneas de atención para connacionales

A continuación, te presentamos las líneas de atención a donde se puede solicitar información y apoyo en las distintas representaciones de la autoridad mexicana:

Embajada en Irán

☎️+989121224463

Embajada en Israel

☎️054-316-6717

Embajada en Jordania

☎️0778 00 0494

Embajada en Qatar

☎️3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

☎️+966557539374

Embajada en Kuwait

☎️+965 9401 6333

Embajada en EAU

☎️504 54 0273

Embajada en Líbano

☎️03 044 598

Oficina de Representación en Palestina

☎️+972 54 447 0095

Comentarios