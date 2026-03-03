Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
secretaria_relaciones_exteriores_b99713eb66
Nacional

Resguardan a 121 personas de Medio Oriente por rutas seguras: SRE

Ante esto, la dependencia aseguró que se analizó cada situación para establecer las medidas de seguridad necesarias para asegurar su integridad física

  • 03
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que 121 personas fueron resguardadas a través de rutas seguras ante el conflicto desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán, así como las represalías de este último con países colindantes.

En redes sociales, la cancillería reiteró que se tiene a ningún mexicano afectado por esta escalada de violencia en paises como Irán, Israel y Qatar.

Ante esto, la dependencia aseguró que se analizó cada situación para establecer las medidas de seguridad necesarias para asegurar su integridad física.

"Se analiza con cuidado cada situación en lo particular, para asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen con seguridad, así como otras posibles alternativas."

Estas son las líneas de atención para connacionales

A continuación, te presentamos las líneas de atención a donde se puede solicitar información y apoyo en las distintas representaciones de la autoridad mexicana:

Embajada en Irán

☎️+989121224463

Embajada en Israel

☎️054-316-6717

Embajada en Jordania

☎️0778 00 0494

Embajada en Qatar

☎️3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

☎️+966557539374

Embajada en Kuwait

☎️+965 9401 6333

Embajada en EAU

☎️504 54 0273

Embajada en Líbano

☎️03 044 598

Oficina de Representación en Palestina

☎️+972 54 447 0095


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_02_at_5_48_47_PM_e41ff7433e
Piden a regios reprogramar viajes a Medio Oriente
EH_CONTEXTO_10_fa8ad23d24
México exige investigar muerte de connacional en ICE
relaciones_exteriores_insta_connacionales_4143b99b89
SRE insta a connacionales a resguardarse ante conflicto en Irán
publicidad

Últimas Noticias

abatidos_rayones_2c12dd3498
Confirma Fiscalía cinco muertos tras enfrentamiento en Rayones
H_Cl_Uz71_XAA_Eho6o_c3fba97dbb
Apple lanza MacBook Neo: su laptop más accesible
conflicto_iran_eua_israel_3f9af5e19c
Así reaccionan los países en día 5 del conflicto en Medio Oriente
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×