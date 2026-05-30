Pato O'Ward saldrá en séptima posición en el Detroit Grand Prix

El piloto regiomontano Pato O’Ward no logró colocarse entre los seis mejores de la clasificación para el Detroit Grand Prix y arrancará desde la séptima posición en la carrera de este domingo.

El representante de Arrow McLaren quedó eliminado en la ronda del Fast 12 al registrar un mejor tiempo de 1:01.5986, resultado que le impidió pelear por los primeros puestos de salida en un circuito urbano donde la posición de largada suele ser determinante.

Pato avanzó al Fast 12, pero perdió ritmo

O’Ward tuvo una actuación sólida en la primera fase de la clasificación. En el Grupo 1 marcó un tiempo de 1:02.263, suficiente para finalizar en la segunda posición, apenas a 33 milésimas del líder de la sesión, Marcus Armstrong.

Sin embargo, en la ronda del Fast 12 no logró encontrar el ritmo necesario para avanzar al Fast 6 y terminó conformándose con el séptimo puesto en la parrilla.

El resultado representa un desafío importante para el mexicano, ya que el circuito callejero de Detroit ofrece pocas oportunidades de adelantamiento y suele favorecer a quienes arrancan en las primeras filas.

David Malukas también sufrió en la clasificación

Otro de los afectados durante la jornada fue David Malukas, quien venía de finalizar segundo en las 500 Millas de Indianápolis.

El estadounidense no pudo completar una vuelta limpia en el Grupo 2 tras impactarse contra el muro al cierre de la sesión, terminando en la posición 13 con un tiempo de 1:04.6118.

Alex Palou sigue dominando la IndyCar

Quien sí mantuvo su dominio fue el español Alex Palou, que conquistó la pole position al registrar una vuelta de 1:01.9017.

El piloto catalán superó al australiano Will Power, segundo con 1:02.1249, y al neozelandés Scott McLaughlin, tercero con 1:02.4559.

La pole conseguida en Detroit representa la tercera consecutiva para Palou, luego de las obtenidas en el Sonsio Grand Prix y en las 500 Millas de Indianápolis.

Además, el español continúa al frente del campeonato de IndyCar con 273 puntos, seguido por David Malukas con 236 y Kyle Kirkwood con 224 unidades.

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