Suman 254 muertos y 1,165 heridos en ataques contra Líbano

Líbano elevó la cifra de víctimas a 254 muertos y 1,156 heridos tras la oleada de bombardeos israelíes perpetrados contra diferentes zonas de su territorio.

De acuerdo con la Defensa Civil libanesa, estas cifras se concentraron tras las operaciones de rescate, así como la recuperación de los cuerpos reportada en las zonas afectadas.

Según el departamento de Medios y Relaciones Públicas de la organización, a lo largo de la jornada se han contabilizado:

Beirut : 92 muertos y 742 heridos

: 92 muertos y 742 heridos Suburbios meridionales : 61 muertos y 200 heridos

: 61 muertos y 200 heridos Región oriental de Baalbek : 18 muertos y 28 heridos

: 18 muertos y 28 heridos Hermel: nueve muertos y seis heridos

Según las autoridades, los equipos especializados continúan con las labores en el lugar, por lo que se sugiere que el número de víctimas podría aumentar.

"Equipos especializados continúan las operaciones de búsqueda y rescate, así como la remoción de escombros en varios lugares, lo que sugiere que el número de víctimas mortales podría aumentar a medida que continúen las operaciones."

Israel bombardea Líbano pese a un alto al fuego; reportan muertos

Israel lanzó este miércoles una ofensiva aérea sin precedentes contra distintas zonas de Líbano, incluyendo áreas densamente pobladas del centro de Beirut, apenas horas después de anunciarse un alto al fuego en el conflicto con Irán.

De acuerdo con el Gobierno libanés, los ataques dejaron “decenas” de muertos y “cientos” de heridos, en lo que calificó como el mayor bombardeo desde el inicio de la guerra el pasado 2 de marzo.

Aquí te presentamos la nota completa: Israel bombardea Líbano pese a un alto al fuego; reportan muertos

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